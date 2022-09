Home iPhone iPhone 14: Leicht verbesserter A15-Chip soll kommen

iPhone 14: Leicht verbesserter A15-Chip soll kommen

Dieses Jahr könnten erstmals verschiedene Prozessoren in verschiedenen neuen iPhones stecken. Der neue A16 soll exklusiv dem iPhone 14 Pro vorbehalten sein. Doch auch am A15 hat Apple womöglich ein wenig herumgebastelt.

Es wäre neu und könnte für böses Blut sorgen: Das iPhone 14 soll mit dem selben Chip kommen, wie das iPhone 13 im Jahr zuvor, das wird bereits seit Monaten vermutet, wie wir verschiedentlich berichtet hatten.

Zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit

An dieser Stelle ein kurzer Exkurs, um diese Frage ein wenig einzuordnen.

Wird der Nutzer Nachteile durch die Wiederverwendung eines „alten“ Chips erleiden?

Nein! Die A-Series-Chips sind ihren Android-Konkurrenten in Sachen Performance und Energieeffizienz schon immer zumeist mehrere Jahre voraus und werden schon seit mehreren Generationen im Alltag in aller Regel nicht mehr voll ausgelastet. Dem Nutzer dürfte daher kaum auffallen, dass hier ein bereits genutztes Chipmodell aus dem Vorjahr zum Zuge kommt, zumal sich auch sonst im iPhone 14-Basismodell nicht viel ändern soll.

Wäre es dennoch eine Frechheit, einen alten Chip zu nutzen?

Definitiv, wie auch allgemein frech wäre, ein kaum verändertes Modell unter neuem Namen respektive neuer Nummer auf den Markt zu bringen. Für die Nutzung im Alltag mag es bedeutungslos sein, für die produktpsychologische Wirkung wäre es verheerend, einen Vorjahres-Chip in ein 700 Euro-Smartphone einzubauen.

Apple verkauft mit dem iPhone vor allem einen Premium-Traum.

Kommt ein leicht modernisierter A15?

Vielleicht auch vor diesem Hintergrund soll der A15 im iPhone 14 nicht ganz identisch mit dem aktuellen Modell sein, wie zuletzt das WSJ berichtet. Auch zuvor war bereits von etwas namens A15 Single spekuliert worden. Wir habe man es mit einer verbesserten Version des A15 zu tun, heißt es nun – was durchaus sein kann. Am Chipdesign mag man einige geringfügige Optimierungen vorgenommen haben, um etwa die Effizienz noch etwas hoch zu treiben. Dennoch, in Zukunft dürften alte Chips noch öfter recycelt werden.

