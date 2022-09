Home Smart Home Netatmo: Smarte Outdoor Cam nun ebenfalls in Weiß verfügbar

Netatmo: Smarte Outdoor Cam nun ebenfalls in Weiß verfügbar

Neben Eve haben sich vor allem die Franzosen von Netatmo vollständig auf Apple HomeKit konzentriert, mit nahezu identischen Ansätzen. Das ist nicht die einzige Parallele, wie die „neue“ Hardware zeigt.

Smarte Außenkamera von Netatmo

Die Gemeinsamkeit geht nämlich bei der Außenkamera weiter. Wie Eve bietet Netatmo seine smarte Außenkamera nun ebenfalls in einer weißen Version an. Bei der Technik gibt es keinerlei Unterschiede, hier bleibt alles wie gehabt. Eine Full-HD-Kamera mit 1080p und einem 100°-Weitwinkelobjektiv ermöglichen einen Erfassungsbereich von rund 20 Metern.

Die Kamera ist mit Infrarotnachtsicht ausgestattet, damit sie auch nachts das Zuhause zuverlässig im Blick hat und qualitative Aufzeichnungen bietet. Zudem ist eine LED integriert. Preislich werden dafür 319,99€ fällig, die schwarze Version ist hingegen regelmäßig im Angebot.

Neuer Fenstersensor und Smart Lock

Fangen wir mit dem Smart Lock an: Dieses ist nicht gänzlich neu, bereits 2020 präsentierte man einen Ausblick. Das Smart Lock versteht sich auf HomeKit, bietet aber eine Besonderheit an. Gemeint sind damit die NFC-Schlüssel. Die kann man programmieren und weiterreichen. Es befindet sich allerdings immer noch in der Entwicklung, doch der Marktstart soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Parallel dazu arbeitet man an einem neuen Fenstersensor, auch hier handelt es sich aktuell um ein Vorserienmodell. Dieser soll allerdings direkt kompatibel mit matter sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!