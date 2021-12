Home Daybreak Apple Apple Watch lädt nicht | Apple Music bald teurer? | iPhone 14 mit Loch? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Letzter Daybreak vor Weihnachten. ;) Die Apple Watch macht bei einigen Nutzern Ärger beim Aufladen, allerdings ist dieser Bug zum Glück offenbar nicht allzu weit verbreitet. Und passend zu Weihnachten hat Apple für Apple Music eine neue Promo aufgelegt. Willkommen zur Übersicht.

Apple ärgert aktuell schon wieder einige Nutzer, diesmal hat der Fehlerteufel bei der Apple Watch zugeschlagen. Die Uhr lädt bei manchen Nutzern nicht mehr richtig auf. Das Problem scheint aber erst mit dem letzten Update eingeführt worden zu sein und zum Glück sind auch nicht alle Nutzer betroffen, wie uns ein Stimmungsbild unter dem Artikel zeigt, hier die Details und eure Eindrücke.

Apple Music fünf Monate kostenlos

Apple Music kostet bekanntlich regulär zehn Euro im Monat und kaum jemand möchte sein Leben damit zubringen, Siri zu erklären, was man hören möchte, nur um fünf Euro weniger zu zahlen. Vor diesem Hintergrund ist die Promo über Shazam schon nett. Noch netter ist, dass auch Bestandskunden profitieren können, hier die Details.

Hat das iPhone 14 ein Loch??

Könnte tatsächlich so kommen. Immer mehr deutet sich an, dass Apple für das iPhone 14 Pro und Pro Max auf das inzwischen bereits vielfach gesehene Lochdesign zurückgreifen wird, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple darf seine Dienste teurer machen: Wenn also Apple Music, Apple TV+ oder Apple Arcade plötzlich teurer werden, ist das, weil ihr vorher zugestimmt habt, dass Apple das darf, hier die Hintergründe.

Ein Video zeigt Island.

Shot on iPhone-Videos greifen wir zuletzt immer wieder einmal in unserer Berichterstattung auf, um zu zeigen, wozu die Kamera des iPhones in der Lage ist. Gestern haben wir ein Video über Island in den Blick genommen, hier geht’s zum Clip.

Kommt der M2 Pro mit 3nm-Chips?

Die nächste Stufe der Verkleinerung von Chips in iPhone und Mac ist der 3nm-Prozess, 4nm ist als möglicher Zwischenschritt für 2022 eine Option. Anfang bis Mitte 2023 werden die Chips dann noch einmal geschrumpft, kommen aber weiter von TSMC, hier dazu mehr.

Und dann wollen wir euch natürlich auch noch einmal auf unser AirPods 3-Gewinnspielt aufmerksam machen, mehr dazu im Apfelplausch von gestern Abend.

Und nun: Frohe Weihnachten! Ich bin raus fürs erste…

