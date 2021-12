Home Videos Shot on iPhone: Bunter Herbst in Kanada

Shot on iPhone: Bunter Herbst in Kanada

Im kanadischen Ontario nahm der Youtuber Saptajit Paul sein cinematisches Shot on iPhone 13 Pro Max-Video auf.

Die bunten Farben Kanadas und der Stadt Huntsville kommen in dem stimmungsvollen Kurzvideo voll zur Geltung.

Was sehen wir im Video?

Das Shot on iPhone 13 Pro Max-Video “Canada in Fall” (Kanada im Herbst) beginnt mit einer Autofahrt, in der farbenfrohe Bäume zu sehen sind, die mit roten, gelben und rostfarbenen Blättern beeindrucken.

Die Eindrücke der Stadt Huntsville mit ihren vielfältigen Geschäften, Häusern und Kultur werden gezeigt. Bunte Blätter fallen unterwegs in und um die City von den Bäumen. Einsame Waldwege, die längsseits von einem Blätterbett umgeben sind und zu einem Spaziergang einladen, sind zu sehen. Auf einer Bahntrasse, die an einem See gelegen ist, liegt Blätterwerk und Autos fahren vorbei.

Die Farbvielfalt der kanadischen Wälder weckt eine gemütliche Stimmung in uns und lädt dazu ein, eine Wanderung, Radtour oder einen Jogginglauf in der Natur zu unternehmen.

-----

