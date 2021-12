Home Gerüchte Zuerst im Mac? 3nm-Chips von TSMC sollen Ende 2022 in Produktion gehen

Apples erste Produkte mit den noch kleineren 3nm-Chips kommen wohl im Jahr 2023 auf den Markt. Ende kommenden Jahres wird angeblich die Produktion dieser Chips bei TSMC anlaufen. Bei Apple könnten sie zunächst im Mac zum Einsatz kommen.

Apple bezieht aktuell all seine Prozessoren für seine Top-Produkte von TSMC. Der taiwanische weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterkomponenten arbeitet aktuell darauf hin, die Fertigung von Chips in seinem neuen 3nm-Verfahren aufzunehmen. Hierbei kommt es allerdings zu einigen Verzögerungen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass TSMC die Produktion von 3nm-Chips Ende 2022 beginnt. Die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes schreibt aktuell für Abonnenten unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette, dass die Produktion von 3nm-Chip im vierten Quartal 2022 anlaufen soll.

Neue, kleinere Chips zunächst im Mac?

Apple könnte dann Anfang bis Mitte 2023 erste Produkte auf den Markt bringen, die über einen 3nm-Chip verfügen. Diese kommen möglicherweise zunächst in einem Mac zum Einsatz, zuletzt hatte es bereits Einschätzungen aus der chinesischen Lieferkette gegeben, die davon ausgingen, dass Apple gegen Ende 2022 ein MacBook Air mit einem 4nm-Chip bringen könnte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dieser würde dann wohl M2 heißen und wäre ein Zwischenschritt auf dem Weg von den aktuell in iPhone und Mac genutzten 5nm-Chips hin zu den neuen 3nm-Varianten. Diese könnten dann als M2 Pro / M2 Max in ein neues MacBook Pro Einzug halten.

Der M2 im neuen macBook Air 2022 wird wohl von Apple mit Fokus auf die Energieeffizienz konzipiert werden, um nochmals längere Laufzeiten zu ermöglichen.

