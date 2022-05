Home Daybreak Apple Apple Watch in der Herzdiagnose | iPhone nervt mit Fake-AirTag-Alarm | altes iCloud-Feature eingestellt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Apple Watch taugt möglicherweise auch zur Erkennung einer weiteren Herzerkrankung, das haben Forscher in den USA herausgefunden. Ob Apple in dieser Richtung aktiv werden wird, muss noch abgewartet werden. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen!

Ich hoffe, ihr hattet alle ein erholsames Wochenende, konntet die Sonne genießen, die sich jetzt wieder etwas öfter zeigt. Der ein- oder andere hat das Wochenende vielleicht für ein wenig Vorkaut genutzt. Die Apple Watch spielt hier ihre Stärken aus. Aber Apple hat die Uhr auch im Health-Segment positioniert, wenn sich auch hier seit längerer Zeit nichts mehr getan hat. Doch auch die bereits vorhandenen Sensoren nutzen ihr volles Potenzial noch nicht aus. Mit der EKG-Sensorik lässt sich etwa eine beginnende Herzschwäche feststellen, das haben Forscher in den USA herausgefunden. Zu diesem Zweck haben sie über 100.000 Datensätze ausgewertet und kamen zu interessanten Schlussfolgerungen, hier dazu mehr.

Apples Pläne fürs AR-Headset

Ein eigenes AR-Headset möchte Apple entwickeln, wie es um die Pläne steht, ist aktuell aber nicht völlig klar. Welchen Herausforderungen Apple bei der Entwicklung der Panels gegenübersteht, zeigt nun ein neuer Bericht, hier die Details.

Wenn das iPhone vor nicht existenten AirTags warnt

Das iPhone alarmiert Nutzer inzwischen, wenn sie von fremden AirTags verfolgt werden, gut. Zuletzt erhalten Nutzer aber immer öfter Alarme wegen AirTags, die gar nicht existieren, oft auch nachts – weniger gut.

Apple weiß das und hat den Nutzern einen Tipp gegeben, der helfen könnte, zumindest, bis es ein Update gibt, das das Problem behebt, hier dazu mehr.

Apple stellt alten iCloud-Dienst ein

Das hat tatsächlich einige von euch überrascht: Apple hat den alten Dienst „Dokumente und Daten“ eingestellt. Das war so eine Art Vorläufer des iCloud Drive, der noch etwas schlechter funktionierte, als die aktuelle Lösung. Nun ist das alte Feature zumindest Geschichte, hier die Details.

Apple Arcade bringt neue spiele

Apple Arcade wird wieder aufgerüstet. Der Gaming-Dienst von Apple für einen Fünfer im Monat erhält auch im Mai neue Titel. Was jetzt so gespielt wird, lest ihr hier.

Jony Ive mit Special in der New York Times

Jony Ive war ausgebrannt und unzufrieden bei Apple, das wurde inzwischen bekannt. Nun gestaltet der Ex-Apple-Designübervater eine Ausgabe der New York Times, hier dazu weitere Details.

Damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden und wünsche euch einen entspannten Montag.

