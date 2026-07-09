Das seht ihr bei Disney+ im Juli 2026

Das Aus der deutschen Nationalmannschaft ist traurig und bezeichnend zugleich, doch man kann sich nun wieder den wichtigeren Dingen des Lebens widmen – zum Beispiel, was Disney+ in diesem Monat anzubieten hat.
Das sind die neuen Inhalte
Abonnenten dürfen sich auf knapp 50 neue Inhalte freuen, wobei uns einige Dokumentationen ins Auge gefallen sind. Doch seht selbst:
Die Neustarts
Ab dem 01. Juli
- Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2
- Flex X Cop – Staffel 1
- Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1
- Would you marry me – Staffel 1
Ab dem 3. Juli
- The Simpsons: Simpsley
Ab dem 04. Juli
- The Husband – Staffel 1
Ab dem 5. Juli
- National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory”
Ab dem 08. Juli
- Shifting Gears – Staffel 2
- Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (
- Bluey Sammlung – Staffel 1
Ab dem 14. Juli
- R.J. Decker – Staffel 1
Ab dem 15. Juli
- The Cult of NatureBoy – Staffel 1
- Grey’s Anatomy – Staffel 22
Ab dem 17. Juli
- Descendants: Wicked Wonderland
Ab dem 20. Juli
- King of the Hill – Staffel 15
Ab dem 22. Juli
- 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9
Ab dem 23. Juli
- Pompeji mit Tom Hiddleston
Ab dem 27. Juli
- Furious – Staffel 1
Die neuen Katalogtitel
Ab dem 01. Juli
- Dirty Dancing
- Paper & Glue
- Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben
- The Sparks Brothers
Ab dem 03. Juli
- Weiße Haie vor Kanada
Ab dem 08. Juli
- Haiangriffen auf der Spur – Staffel 1
- Naruto – Staffel 3
- Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1
- Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1
Ab dem 15. Juli
- Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 5
- Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2
- SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden)
- Liar – Staffel 1
- Charlotte Link – Die Betrogene
- Monsieur Blake zu Diensten
- Giant Little Ones
- Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus
- So ist das Leben – Life Itself
- Liebe ist…
- Die Macht des Bösen
- Rebel in the Rye
- Romance & Cigarettes
- A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt
- Immer Ärger mit Grandpa
- Die Frau in Gold
Ab dem 20. Juli
- Beyblade X – Staffel 2
Ab dem 22. Juli
- Die Bergretter – Staffel 17
- Crystal Wall – Staffel 1
Dolby Vision wieder abgeschaltet
In Summe sind es also 46 Neuzugänge, bestenfalls solide sind. Doch das ist einfach zu wenig, schaut man sich die aktuellen Preise an. Außerdem gilt es zu beachten, dass der Streamingdienst die Videoqualität wieder nach unten geschraubt hat. Man hat nämlich Dolby Vision wieder deaktiviert, Apfelpage berichtete