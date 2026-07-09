Das seht ihr bei Disney+ im Juli 2026

Das Aus der deutschen Nationalmannschaft ist traurig und bezeichnend zugleich, doch man kann sich nun wieder den wichtigeren Dingen des Lebens widmen – zum Beispiel, was Disney+ in diesem Monat anzubieten hat.

Das sind die neuen Inhalte

Abonnenten dürfen sich auf knapp 50 neue Inhalte freuen, wobei uns einige Dokumentationen ins Auge gefallen sind. Doch seht selbst:

Die Neustarts

Ab dem 01. Juli

Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2

– Staffel 2 Flex X Cop – Staffel 1

– Staffel 1 Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1

– Staffel 1 Would you marry me – Staffel 1

Ab dem 3. Juli

The Simpsons: Simpsley

Ab dem 04. Juli

The Husband – Staffel 1

Ab dem 5. Juli

National Geographics „Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory”

Ab dem 08. Juli

Shifting Gears – Staffel 2

– Staffel 2 Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (

– Staffel 1 ( Bluey Sammlung – Staffel 1

Ab dem 14. Juli

R.J. Decker – Staffel 1

Ab dem 15. Juli

The Cult of NatureBoy – Staffel 1

– Staffel 1 Grey’s Anatomy – Staffel 22

Ab dem 17. Juli

Descendants: Wicked Wonderland

Ab dem 20. Juli

King of the Hill – Staffel 15

Ab dem 22. Juli

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9

Ab dem 23. Juli

Pompeji mit Tom Hiddleston

Ab dem 27. Juli

Furious – Staffel 1

Die neuen Katalogtitel

Ab dem 01. Juli

Dirty Dancing

Paper & Glue

Sir Alex Ferguson: Nie aufgeben

The Sparks Brothers

Ab dem 03. Juli

Weiße Haie vor Kanada

Ab dem 08. Juli

Haiangriffen auf der Spur – Staffel 1

– Staffel 1 Naruto – Staffel 3

– Staffel 3 Sofia die Erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1

– Staffel 1 Sofia die Erste: Magische Freunde (Kurzgeschichten) – Staffel 1

Ab dem 15. Juli

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 5

– Staffel 5 Waustelle – Alle Pfoten packen an – Staffel 2

– Staffel 2 SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden)

– Staffel 3 (Neue Episoden) Liar – Staffel 1

– Staffel 1 Charlotte Link – Die Betrogene

Monsieur Blake zu Diensten

Giant Little Ones

Jesus Rolls – Niemand verarscht Jesus

So ist das Leben – Life Itself

Liebe ist…

Die Macht des Bösen

Rebel in the Rye

Romance & Cigarettes

A United Kingdom – Ihre Liebe verändert die Welt

Immer Ärger mit Grandpa

Die Frau in Gold

Ab dem 20. Juli

Beyblade X – Staffel 2

Ab dem 22. Juli

Die Bergretter – Staffel 17

– Staffel 17 Crystal Wall – Staffel 1

Dolby Vision wieder abgeschaltet

In Summe sind es also 46 Neuzugänge, bestenfalls solide sind. Doch das ist einfach zu wenig, schaut man sich die aktuellen Preise an. Außerdem gilt es zu beachten, dass der Streamingdienst die Videoqualität wieder nach unten geschraubt hat. Man hat nämlich Dolby Vision wieder deaktiviert, Apfelpage berichtete