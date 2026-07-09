Fokus liegt auf KI-Brillen: Günstigere Vision Pro endgültig vom Tisch?

Apple hat die Entwicklung einer günstigeren Version der Vision Pro offenbar endgültig eingestellt. Wie aus einem Bericht hervorgeht, hat Samsung Display die Arbeiten an einem speziell für das Projekt vorgesehenen Displaypanel beendet. Der Schritt gilt als weiteres Indiz dafür, dass Apple seine Strategie im Bereich Spatial Computing neu ausrichtet.

Dem Bericht der südkoreanischen Branchenzeitung The Elec zufolge entwickelte Samsung Display ein neues OLED-Panel auf Glasbasis, das deutlich günstiger herzustellen gewesen wäre als die derzeit in der Vision Pro eingesetzten OLEDoS-Microdisplays. Mit einer Pixeldichte von rund 1.600 bis 1.700 Pixeln pro Zoll hätte das Panel zwar eine geringere Auflösung als das aktuelle Vision-Pro-Display mit 3.386 ppi geboten, dafür aber die Produktionskosten erheblich gesenkt.

Die Massenproduktion war ursprünglich erst für die Zeit nach 2028 vorgesehen. Nachdem Apple das Projekt jedoch bereits Anfang des Jahres intern gestoppt haben soll, hat Samsung Display die Entwicklung nun wohl vollständig eingestellt.

KI-Brillen: Apple setzt offenbar andere Prioritäten

Die Entscheidung passt zu früheren Berichten, wonach Apple seine XR-Strategie überarbeitet. Statt einer preisgünstigeren Vision Pro soll sich das Unternehmen verstärkt auf die Entwicklung leichter KI-Brillen konzentrieren, die sich stärker am Konzept klassischer Smart Glasses orientieren und eng mit Apple Intelligence zusammenarbeiten.

Eine solche Neuausrichtung würde erklären, weshalb Apple keine weiteren Ressourcen in ein günstigeres Vision-Pro-Modell investiert. Stattdessen könnten künftige Produkte kompakter, leichter und alltagstauglicher werden – aber eben keine „Vision Air“ werden.

Vision Pro bleibt Premium-Produkt

Für die bestehende Vision-Pro-Reihe bedeutet das Gerücht jedoch nicht das Ende. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass Apple weiterhin an leistungsstärkeren Nachfolgern der Vision Pro arbeitet. Das eingestellte Projekt betrifft ausschließlich eine günstigere Variante, die eine breitere Zielgruppe ansprechen sollte.

Erst im Rahmen der jüngsten Preisanhebungen hat Apple die Vision Pro auf ihren ursprünglichen preis von 3.999 Euro angehoben. Die M5-Version, welche die erste Generation im Herbst 2025 ablöste, war zwischenzeitlich für 3.699 Euro zu bekommen.