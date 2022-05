Home Apple Ratenkäufe und iPhone-Abo: Wie Apple seine Services-Einnahmen steigern möchte

Ratenkäufe und iPhone-Abo: Wie Apple seine Services-Einnahmen steigern möchte

Apple möchte die Einnahmen aus seinem Services-Segment noch weiter erhöhen, hierzu erforscht man die Einführung verschiedener neuer Dienste. Längst nicht jede Idee schafft es aber auch auf den Markt. So hatte Apple wohl auch einen Bestelldienst in der Pipeline, damit lässt sich aber schwer Geld verdienen.

Apple wächst zwar noch immer primär über das iPhone, doch das Services-Segment legt seit Jahren Quartal für Quartal kräftig zu. Apple möchte aber vor allem mit neuen Diensten profitabel werden, denn bisher stammt das Wachstum aus den Services-Erlösen vor allem aus den alten Geldquellen App Store, iCloud-Storage oder Apple Music. Apple TV+, Apple Arcade und Apple Fitness+ haben noch immer nicht zeigen können, dass sie für nachhaltig sprudelnde Einnahmen gut sind.

Vor diesem Hintergrund arbeitet Apple an verschiedenen neuen Services. Ein Kandidat ist etwa das iPhone-Abo, dem in den USA für einen Marktstart große Chancen eingeräumt werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der Kunde würde hierbei sein Gerät auf monatlicher Basis abbezahlen, ein vergleichbares Angebot haben bereits diverse Provider und auch Apple selbst mit dem iPhone-Upgrade-Programm im Sortiment.

Apple prüfte auch Bestelldienste

Zudem wird offenbar eine Ratenkauf-Option vorbereitet, wie Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters schreibt. Das klingt wenig innovativ, ist aber hoch rentabel. Amerikaner verschulden sich gern und oft und auch jene, die keine wirtschaftlichen Probleme haben, nutzen häufig solche Angebote. Eine „Jetzt kaufen, später zahlen“-Option, wie Paypal und Amazon sie bereits anbieten, würde auch bei Apple Potenzial freisetzen, zumal dieses Angebot sich nahtlos in Apple Pay integrieren ließe. Der Reiz, diesen Kauf auf Raten beim Shopping direkt einsetzen zu können, dürfte für Apple aufgehen.

Daneben soll auch ein Instacart-ähnlicher Service in Planung gewesen sein, ein Dienst in den USA, bei dem Kunden etwa Lebensmitteleinkäufe tätigen und diese sich entweder sofort liefern lassen oder in der Nähe abholen können. Solche Dienste machen allerdings hier wie da zumeist jahrelang massive Verluste, weshalb Apple von einer Einführung eher absehen könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!