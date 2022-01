Home Hardware Apple verteilt ein Update für die Beats Studio Buds

Apple verteilt ein Update für die Beats Studio Buds

Apple beginnt ab heute damit, eine neue Software für die Beats Studio Buds auszurollen. Das Update wird ab sofort auf die drahtlosen Kopfhörer übertragen, es gibt keinen dokumentierten Weg, diesen Vorgang zu steuern, ihn etwa zu verlangsamen oder zu beschleunigen und Apple informiert auch grundsätzlich nie über die Details eines Updates.

Heute Abend hat Apple abermals ein kleines Update für eins seiner Produkte veröffentlicht. Die Beats Studio Buds erhalten eine neue Software. Ab sofort rollt das Update auf die Version 10M359 auf die Kopfhörer. Das letzte Update hatte Apple für die Beats Studio Buds im Dezember erhalten, mit dieser Aktualisierung waren die Kopfhörer auf die Version 9M6599 aktualisiert worden.

Das Update erfolgt automatisch und Apple dokumentiert niemals vorgenommene Änderungen

Ein Update erhalten alle drahtlosen Kopfhörer von Apple automatisch. Die Aktualisierungen werden im Laufe einiger Tage nach ihrer Veröffentlichung geladen und installiert. Dafür müssen die Kopfhörer sich im Case befinden und mit dem iPhone verbunden sein, darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, den Update-Prozess zu beschleunigen.

Auch gibt Apple grundsätzlich keine Erklärungen dazu ab, welcher Art die mit einem Update vorgenommenen Änderungen sind. Diese dürften mit Glück Verbesserungen der Funktionalität bringen oder zumindest unbemerkt in der täglichen Nutzung bleiben. Apple hat in der Vergangenheit aber auch schon Produkte kaputtaktualisiert und faktisch unbrauchbar gemacht. In diesem Fall konnte manchmal der Support helfen – manchmal auch nicht.

Bemerkt ihr Neuerungen, Verbesserungen oder Verschlechterungen der Leistung?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!