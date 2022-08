Home Featured Neue HomePods mit Display und Kamera: Apples entsetzlich langsame Aufholjagd

Im Smart Home-Sektor ist Apple aktuell blank: Hardwareseitig steht der HomePod Mini allein einer gewaltigen Produktvielfalt von Smart Speakers und Smart Displays von Amazon und Google gegenüber. Apple hat zwar bereits neue Geräte im Labor, bis sie erscheinen, soll es aber noch dauern.

Apples Engagement im Smart Home-Segment ist aktuell mehr als dürftig: An Hardware hat man nur den HomePod Mini am Markt, der von einem Sprachassistenten bewohnt wird, der Nutzern verlässlich frustrierende Antworten gibt. Der Original-HomePod war eine Bank in Sachen Akustik, wird aber nicht mehr verkauft. Immerhin, hier tut sich angeblich etwas: Ein neuer HomePod mit dem Codenamen „B620“ soll bei Apple in der Entwicklung sein, so Mark Gurman von Bloomberg schon vor geraumer Zeit. Er soll sich bei Größe und Klang eher wieder dem Original-HomePod annähern, erklärte der Redakteur damals, Apfelpage.de berichtete. Nun wurde er bezüglich Apples Smart Home-Plänen in seinem aktuellen Newsletter von heute etwas mitteilsamer.

Neue Geräte für Küche und Wohnzimmer

Dieser neue Hify-HomePod soll mit dem S8-Chip laufen, der de facto ein S6-Chip aus dem Jahr 2020 ist – glücklicherweise ist Rechenleistung nicht die Top-Priorität in einem Lautsprecher. Der HomePod Mini soll ebenfalls noch ein Update erhalten, so Gurman, welcher Natur es ist, ist nicht klar, denkbar wäre aber die Unterstützung neuer Audio-Codecs.

Daneben habe Apple noch zwei weitere Smart Home-Geräte in der Pipeline: Eins davon soll für die Küche gedacht sein und eine Art Tablet mit Lautsprecher werden.

Ein weiteres Gadget ist laut Gurman ein Wohnzimmer-Device, das einen Lautsprecher mit einem Apple TV und einer Kamera kombiniert, entsprechende Gerüchte gibt es schon länger.

Diese Neuzugänge könnte Apple den Echo Show und Google-Displays entgegensetzen, allerdings: Die neuen Produkte kommen laut Gurman unglaublich spät – erste Ende 2023 oder Anfang 2024 sei ein Marktstart geplant. Bis dahin könnte Amazon bereits eine Flotte autonomer Haushaltsroboter vorgestellt haben.

