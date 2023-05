Home iCloud / Services Apple TV+ verliert erneut wichtigen Manager

Apple TV+ verliert erneut wichtigen Manager

Der Streamingdienst Apple TV+ legt in den vergangenen Wochen und Monaten zumindest bei den Inhalten ein enormes Wachstum hin. Es handelt sich hierbei allerdings um Filme und Serien. Um für die breite Masse interessanter zu werden, braucht es Live-Sport-Inhalte und hier gibt es nun einen empfindlichen Rückschlag.

Verantwortlicher Manager verlässt Apple TV+

Apple TV+ zeigt zurzeit Friday Night Baseball sowie die MLS. Darüber hinaus wurde dem Streamingdienst Interesse am NFL Sunday Night Ticket nachgesagt, Apfelpage berichtete. Das Paket ging bekanntlich an Google. Doch das Interesse an der Premier League sowie der niederländischen Ehrendivisie ist angeblich weiter vorhanden, die Verhandlungen werden nicht leichter. Laut Bloomberg verlässt nämlich der dafür zuständige Manager Pete Distard den Streamingdienst, was ein erheblicher Rückschlag ist. Er arbeitet seit 2017 für Cupertino am Aufbau von Apple TV+.

Seit 2013 bei Apple tätig gewesen

Was die Gründe für das Ausscheiden sind, wurde indes nicht bekannt. Distard ist allerdings der dritte leitende Manager, der innerhalb der letzten Monate den Streamingdienst verlässt. Und auch hier handelt es sich um einen erheblichen Verlust. Bevor Distard 2013 zu Apple stieß, arbeitete er davor für Hulu als Leiter des Marketings.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

