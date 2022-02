Home iCloud / Services Sport auf Apple TV+: Apple soll an NFL-Übertragungsrechten interessiert sein

Die Anstrengungen rund um Apple TV+ hat der iPhone-Konzern in den vergangenen Wochen und Monaten immens intensiviert, doch es fehlt mehr oder weniger noch an einer Initialzündung, welche die Zuschauerzahlen signifikant in die Höhe schnellen lassen. Wohl deshalb beschäftigt sich der Konzern auch mit Übertragungsrechten für Sport.

NFL Sunday-Ticket-Rechte

Die NFL ist die profitabelste Sportliga der Welt und sorgt bei den übertragenden Fernsehsendern regelmäßig für hohe Einschaltquoten. Nun stehen Gespräche über die Vermarktung der Sonntagsspiele der NFL an, die im NFL Sunday Ticket gebündelt werden. Laut einem Bericht des Sports Business Journal soll sich neben Amazon auch Apple für den Erwerb der Rechte interessieren und sogar in einer Favoritenrolle sein. Günstig dürfte der Deal indes nicht werden.

Rund 2 Milliarden US-Dollar werden wohl fällig

Vor rund einem Jahr konnte die NFL einen neuen TV-Deal aushandeln, der rund 10 Milliarden US-Dollar einbringt – und zwar pro Saison. Dementsprechend teuer dürfte auch das NFL Sunday Ticket-Paket werden, welches aktuell noch von DirectTV gehalten wird. Deren rechte laufen aber zur Saison 2023 aus und deshalb schaut man sich nach einem neuen Partner um. Apple, aber auch Amazon befinden sich derzeit in der Pole-Position. Will Cupertino die Rechte tatsächlich erwerben, werden laut Gerüchten rund 2 Milliarden US-Dollar fällig und man muss Amazon ausstechen. Der US-Versandgigant besitzt nämlich schon die Übertragungsrechte für Thursday Night Football und hat dementsprechend ein großes Interesse, sich auch für die Sonntagsspiele Übertragungsrechte zu sichern.

Sport-Events der fehlende Schlüssel?

Die Übertragungsrechte der NFL ist aber nicht das einzige Sport-Paket, für das sich Apple zu interessieren scheint. Erst letzten Monat wurde bekannt, dass Apple auch an den Rechten der MLB Interesse zeigt. Schon deutlich länger diskutiert Apple, ob und wie sich Live-Sportevents in Apple TV+ integrieren lassen, umso mehr Zuschauer zu generieren. Offenkundig schreckt man auch nicht mehr vor solch hohen Einzelinvestitionen für Apple TV+ zurück, wenngleich man hier rund 7 Mrd. US-Dollar investiert – dies allerdings für alle Produktionen und pro Jahr

