Apple TV-Update: Neue Version mit A12X-CPU angeblich bereit zum Launch

Das Apple TV bekommt vermutlich irgendwann demnächst ein Update, entsprechende Funde und Gerüchte gab es zuletzt häufiger. Nun sind neue Gerüchte über die mögliche Ausstattung aufgetaucht: Danach taugt das neue Apple TV 4K vor allem zum Spielen.

Für die Videowiedergabe ist das Apple TV 4K bereits hinlänglich gut ausgestattet, doch die Performance könnte einen deutlichen Schub erhalten, wenn Apple das nächste Update vornimmt. Dies deuteten bereits frühere Spekulationen um ein neues Apple TV an, Apfelpage.de berichtete.

Nun hat der Leaker Jon Prosser zu diesem Thema getwittert. Prosser, der zuletzt durch zutreffende Leaks zum Launch von iPhone SE und MacBook Pro 13 Zoll 2020 in der Gerüchteküche einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, twitterte heute mögliche Details der Ausstattung des Updates.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020