Apple TV 6 angeblich mit doppelt so viel Speicher und Kinder-Konten, welche Features wünscht ihr euch noch?

Das neue apple TV 6 soll mehr Speicher bekommen, womöglich um sich besser als Spielekonsole zu machen. Auch plane Apple eine begrenzte Multi-User-Funktionalität für Accounts in Familien.

Apple soll das nächste Apple TV mit mehr Speicher ausstatten. Aktuell gibt es die TV-Box mit 32 und 64 GB Speicher. Das Apple TV 6 aber soll mit doppelt so viel Speicher kommen, also in einer Version mit 64 und 128 GB Speicher, heißt es aktuell in einem Bericht aus Quellen, die in der Vergangenheit bei Prognosen im Apple-Land recht treffsicher agiert haben. In den letzten Wochen war vermehrt über ein neues Apple TV spekuliert worden, entsprechende Hinweise gelangten etwa an die Mitarbeiter des US-Einzelhändlers Target und fanden sich im Code von iOS.

Apple TV künftig mit Accounts für Kinder

Der vergrößerte Speicher könnte sich als nützlich beim Spielen erweisen: Wenn die Apple Arcade-Auswahl größer wird und auch anspruchsvollere Spiele in den Katalog aufgenommen werden, wird die TV-Box womöglich auch mehr und mehr als Spielemaschine vermarktet. tvOS soll zudem eine neue Funktion erhalten: Eltern sollen Accounts für Kinder einrichten können. Echte Multi-User-Fähigkeiten besitzen Apples Geräte mit Ausnahme des Macs nach wie vor nicht, aber der Kinderschutz nimmt inzwischen eine zentrale Rolle in der Produktgestaltung ein. Da passt es auch, dass Apple dem Apple TV die Bildschirmzeit mitgeben möchte, mit der dann wohl auch ein Limit fürs Spielen und Streamen der Kids einrichten lassen wird.

Hinsichtlich des Starttermins bringen die neuen Berichte wenig neues: Irgendwann in diesem Jahr, heißt es da, das kann fast alles zwischen jetzt und Weihnachten bedeuten. Was wünscht ihr euch vom neuen Apple TV?

