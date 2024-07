Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für den Film „F1“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle bereit

Apple TV+ stellt Trailer für den Film „F1“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle bereit

Bei den Serien ist Apple TV+ bockstark aufgestellt, bei den Filmen ist noch Luft nach oben. Dies dürfte sich, wenn man den Hype zugrunde legt, im kommenden Jahr ändern. Im Sommer 2025 wird der Streamingservice nämlich den Film, der in der Königsklasse des Motorsports spielt, erscheinen. Nun ist der Trailer verfügbar.

Trailer ist nun verfügbar

Brad Pitt spielt in dem Film, der schlicht „F1“ heißt, den Rennfahrer Sonny Hayes. Diesre kehrt nach einem schweren Unfall wieder auf die Rennstrecke zurück und kämpft um den Titel. Der Film wurde kurz nach den Gerüchten angekündigt, nach denen Apple TV+ Interesse an den weltweiten Übertragungsrechten an der Formel 1 hätte. Wie dem auch sei, der Trailer für den Film ist nun verfügbar.

Bis zum offiziellen Start muss man sich noch gedulden und das in doppelter Hinsicht: der Film wird zunächst am 25. Juni 2025 erscheinen, was noch über ein Jahr Wartezeit bedeutet. Außerdem wird der Film zunächst exklusiv im Kino erscheinen und soll dort laut „The Hollywood Reporter“ dort die ersten 60 Tage lang laufen. Ein Start auf Apple TV+ wäre also frühestens Ende August 2025 möglich.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

