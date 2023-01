Home iCloud / Services Apple TV+: Oliver Schusser neuer Leiter des Streamingdienstes

Apple arbeitet mit Nachdruck daran, die Service-Sparte zu einem wesentlichen Umsatzbringer zu machen – um unabhängiger vom iPhone zu werden. Das trägt Früchte, die Sparte wächst, doch zufrieden ist man nicht. Deshalb baut man hier die Führungsmannschaft um und ein alter Bekannter ist nun Leiter von Apple TV+.

Oliver Schusser übernimmt die Leitung von Apple TV+

Oliver Schusser ist interessierten Nutzern ein Begriff: Er verantwortet seit 2020 nämlich Apple Music und war davor unter anderem für Beats nach deren Übernahme verantwortlich. Nun folgt Schusser auf Peter Stern und übernimmt somit die Leitung von Apple TV+. Dies berichtet unter anderem der Business Insider. Damit tritt Schusser seine zweite VP-Rolle an und wird direkt an Eddy Cue berichten.

Altgediente Personalie

Schaut man sich den Werdegang von Oliver Schusser bei Apple an, ist diese Beförderung nur logisch. Im Jahr 2004 übernahm Schusser die Leitung es iTunes-Geschäftes für Europa und war federführend daran beteiligt, die Option zum Leihen von Filmen in iTunes mit aufzubauen. Was heute selbstverständlich ist, war damals in 2008 noch eine echte Revolution. Bei Apple TV+ sind die Aufgaben ungleich einfacher. Der Dienst musste sich zuletzt im Bieten um bestimmte Rechte an der NFL geschlagen geben und nun versucht man, im europäischen Fußball Fuß zu fassen. Konkret geht es dabei um die Premier League, Apfelpage berichtete. Man ist jedoch auch an der holländischen Liga dran.

