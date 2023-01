Home iCloud / Services Mehr Fußball: Apple TV+ könnte Premier League-Spiele zeigen

Apple soll an den Rechten am britischen Profifußball interessiert sein. Apple TV+ könnte in Zukunft somit auch Spiele der britischen Premier League zeigen, allerdings dürfte das nicht ohne eine Preisrunde für die Kunden bleiben. In den USA zeigt Apple demnächst bereits Fußball.

Es ist einer Sache, in den USA einen Exklusiv-Deal zur Übertragung aller Profifußballspiele einzutüten, dort ist der Sport mit dem runden Leder nicht so populär wie in der alten Welt. In Großbritannien, wo eine der einträglichsten Fußballligen der Welt beheimatet ist, soll Apple in die Übertragung einsteigen wollen, wie britische Boulevardmedien zuletzt schreiben.

Wird die Premier League bald teurer?

Danach sei der iPhone-Konzern daran interessiert, in der nächsten Runde zur Verlängerung der Lizenzverträge mitzubieten. Die steht im Laufe des Jahres an, die Rechte werden für drei Jahre vergeben.

Derzeit kostet das Paket gut fünf Milliarden Pfund, der Preis dürfte allerdings steigen, wenn Apple auf den Plan tritt. Einen Exklusiv-Deal wird es wohl auch nicht geben, denn die Premier League vergibt niemals Lizenzen nur an einen Partner. Derzeit werden Partien von Sports, BT Sport und Amazon Prime übertragen.

Ob Apple tatsächlich einsteigt, ist noch alles andere als sicher, aber ausschließen kann man diese Möglichkeit nicht. Apple hat zuletzt einiges unternommen, um Apple TV+ mit attraktiven Inhalten aufzuwerten. In Deutschland macht Apple noch keine Anstalten, Sportveranstaltungen zu übertragen, allerdings ist Prime Video hier bereits aktiv und bietet einige hochklassige Begegnungen für Prime-Kunden an.

