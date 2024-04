Apple TV+: „Monarch: Legacy of Monsters“ bekommt zweite Staffel + Spin-Off

Apple TV+ konnte mit der Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ die Fangemeinde der Riesenechse Godzilla durchaus zufriedenstellen und sich positiver Kritiken erfreuen. Grund genug, nicht nur eine zweite Staffel in Auftrag zu geben.

Fairerweise müssen wir sagen, dass uns die Serie nicht angesprochen hat. Dies soll aber den Erfolg nicht schmälern, die erste Staffel war weltweit ein absoluter Erfolg für Apple TV+. Wenig überraschend wird es also eine zweite Staffel geben. Doch damit nicht genug, Apple TV+ will ein ganzes Universum darüber spinnen und hat dementsprechend angekündigt, diverse Spin-Offs auflegen zu wollen. Konkret heißt es wie folgt:

„Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titans, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudeckenHinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.“