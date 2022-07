Home Apfelplausch Apple TV+ mit deutschem Fußball? | Spart sich Apple kaputt? | Wann fällt die SIM weg? – Apfelplausch 250!

Wie wäre das eigentlich, wenn Apple TV+ auch Fußball zeigen würde? Mit dieser doch recht interessanten Frage beschäftigen wir uns heute im Apfelplausch, der nominell die Nummer 250 trägt – tatsächlich aber gab es schon einige Episoden mehr.

Wer weiß eigentlich, wie viele Apfelplausch-Episoden es bis heute gab? Denn es sind nicht die 250 Folgen, wie unsere heutige Episodennummer zu verraten scheint. Über die Jahre haben wir verschiedentlich Sonderfolgen eingeschoben, die die fortlaufende Nummerierung unterbrochen haben. Wer in den Kommentaren die richtige Anzahl an Apfelplausch-Folgen bis zum heutigen Tag nennen kann, bekommt einen goldenen Stern. Wir aber starten diese Sendung wie üblich mit einem Blick in die Post.

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:03:50: Hörerpost: Siri vs. Alexa | Tonqualität unserer Mics

Hörerpost: Siri vs. Alexa | Tonqualität unserer Mics 00:22:00: Apple TV+ sichert sich bald Sportrechte an NFL und Champions League?

Apple TV+ sichert sich bald Sportrechte an NFL und Champions League? 00:39:00: MacBook Pro mit M2 Pro auf Grafik getrimmt

MacBook Pro mit M2 Pro auf Grafik getrimmt 00:42:30: iPhones ohne SIM-Slot schon bald?

iPhones ohne SIM-Slot schon bald? 00:57:30: Apple verlangsamt Neueinstellungen – Pro und Contra

Apple verlangsamt Neueinstellungen – Pro und Contra 01:13:00: Apples Brille könnte M1, Mikro-LED und ultraleichtes Gerüst bekommen

Apples Brille könnte M1, Mikro-LED und ultraleichtes Gerüst bekommen 01:18:00: Apple Pay löst Sammelklage aus

Wie wäre Fußball auf Apple TV+?

Das wäre ein echter Knaller: Angeblich möchte Apple auch europäischen Spitzenfußball auf seinem Streamingdienst zeigen, daneben die Spiele im NFL Sunday Ticket, wir ordnen ein, wie ein solcher Schritt das Sportstreaming verändern würde.

MacBook Pro 2022 oder 2023?

Die Frage ist, wann kommt das nächste MacBook Pro und was kann es? Im Herbst soll es so weit sein und der Schwerpunkt soll auf der Grafik liegen, sagt Bloomberg. Es könnte aber auch später werden.

Sollte die physische SIM am iPhone weg?

Einige spricht dafür, in Zukunft nur noch auf eine eSIM im iPhone und anderen Smartphones zu setzen, wie es angeblich schon bald zumindest einige Provider tun könnten. Warum es aber auch einige Gründe gibt, die für die physische SIM sprechen, darüber sprechen wir in dieser Sendung.

Spart Apple am Personal?

Darauf deutet zumindest eine aktuelle Information hin, ob Apple sich hier selbst ein Bein stellt, oder klug genug ist, eben das nicht zu tun, darüber philosophieren wir ein wenig.

Und was gab es sonst noch?

Es gab eine recht interessante Einordnung zu Apples fortschritten mit seiner Mixed Reality-Brille. Die könnte Anfang kommenden Jahres erscheinen. Und eine Sammelklage möchte Apple zwingen, seine NFC-Schnittstelle für Drittdienstleister zu öffnen. Die überwiegende Mehrheit der Fanboys und Leser findet das maßlos ungerecht, wir finden, es ist eigentlich dringend überfällig. Damit darf ich euch wie immer recht viel Spaß beim Hören und ein schönes Wochenende wünschen.

