Apple Music 1: Billie Eilish spricht im Interview über ihr neues EP

Billie Eilish war vor kurzem zu Gast bei Apple Music 1, um über ihr neues EP „Guitar Songs“ zu sprechen, das zwei neue Songs beinhaltet. Im Interview mit Zane Lowe berichtete sie über den Ursprung der Songs, warum sie den jetzigen Zeitpunkt gewählt habe, um diese zu veröffentlichen sowie über ein mögliches neues Album noch in diesem Jahr.

Der Radiosender Apple Music 1 hatte wieder einmal prominenten Besuch: US-Star Billie Eilish war zu Gast, um von ihrem neuen EP zu berichten. Zunächst erzählte sie, dass sie den ersten Song auf dem EP, „The 30th“, bereits im vergangenen Jahr geschrieben habe. Benannt sei der Song nach dem 30. November 2021, an dem sich ein unbeschreibliches Ereignis in ihrem Leben zugetragen habe.

Schließlich habe sie den Song gemeinsam mit ihrem Bruder FINNEAS geschrieben. Dieser sei gleichzeitig der erste Song gewesen, den sie seit „Happier Than Ever“ komponiert habe. Der zweite Song, der auf ihrem neuen EP zu finden ist, trage wiederum den Titel „TV“ und sei ebenfalls in Zusammenarbeit mit ihrem Bruder entstanden. Aufgrund der Tatsache, dass beide oft anderweitig beschäftigt seien, hätten sie es zuvor nie geschafft, gemeinsam Musik zu produzieren. Nun sei ihnen dies jedoch gelungen.

Song behandelt auch das Thema Abtreibungsverbot

In einem der Songs spreche Billie Eilish auch die Tatsache an, dass das Urteil Roe V. Wade in den USA rückgängig gemacht wurde, wodurch kein generelles Recht zur Abtreibung mehr existiert. Die damit verbundene Textzeile habe sie bereits Wochen vor der Verkündung des Supreme Court verfasst, doch zu diesem Zeitpunkt habe sie noch geglaubt, dass das Recht auf Abtreibung womöglich doch nicht aufgehoben werden würde. Als es dann doch anders gekommen sei, habe sie kaum eine Reaktion gezeigt, sei aber dennoch schockiert darüber, in welch einer gruseligen Welt wir doch lebten.

Das komplette Interview könnt ihr euch hier ansehen:

