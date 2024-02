Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Serie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Serie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ an

Der Super Bowl LVIII ist ausgespielt und die Kansas City Chiefs haben sich in einem packendem Spiel gegen die 49ers durchgesetzt – ab sofort ist am Sonntag footballfreie Zeit. Die ließe sich nun hervorragend mit Apple TV+ verbringen, es gibt in den kommenden Woche diverse Neustarts.

Trailer lässt sich nun anschauen

Und damit kommen wir zur Serie „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“, die in wenigen Wochen auf Apple TV+ an den Start gehen wird. Noel Fielding verkörpert dabei einen legendären englischen Straßenräuber, der im im 18. Jahrhundert unfreiwillig Anführer einiger skurriler Gestalten wurde und nebenbei einigen korrupten Politikern auf die Füße tritt. Klingt zumindest so, als könnte man dem offiziell verfügbaren Trailer eine Chance geben:

Die Serie wird in der ersten Staffel insgesamt sechs Folgen haben, von den die beiden ersten Episoden zum Start am 01. März 2024 direkt auf Abruf verfügbar sein werden. Anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

