Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Serie „The Disclaimer“ mit Cate Blanchett an

Apple TV+ kündigt neue Serie „The Disclaimer“ mit Cate Blanchett an

Netflix und Prime Video müssen sich warm anziehen, Apple TV+ hat mittlerweile die kritische Masse an Inhalten längst erreicht. Abonnenten können aus einer Vielzahl an Inhalten auswählen. Ab Herbst zählt auch eine neue Thriller-Serie mit Cate Blanchett in der Hauptrolle.

Starttermin der Serie „The Disclamer“ angekündigt

Die Serie wurde vor über einem Jahr angekündigt, nun befinden sich die Arbeiten an der Thriller-Serie auf der Zielgeraden. Apple TV+ kündigte den Start der siebenteiligen Thriller-Serie für den 11. Oktober 2024 an. Apple TV+ beschreibt die Serie wie folgt:

„Disclaimer“ ist ein packender Psychothriller in sieben Kapiteln mit den Oscar-Preisträgern Cate Blanchett und Kevin Kline in den Hauptrollen. Drehbuch und Regie stammen vom fünffachen Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón. „Disclaimer“ basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Renée Knight. Die gefeierte Journalistin Catherine Ravenscroft (Blanchett) hat sich ihren Ruf aufgebaut, indem sie die Missetaten und Verfehlungen anderer aufdeckte. Als sie einen Roman von einem unbekannten Autor erhält, muss sie entsetzt feststellen, dass sie nun die Hauptfigur einer Geschichte ist, die ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllt.“

Zum Start der Serie werden die ersten beiden Folgen verfügbar sein, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale wird am 15. November 2024 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.