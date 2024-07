Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Doku namens „Cowboy Cartel“ an

Apple TV+ kündigt neue Doku namens „Cowboy Cartel“ an

Die USA bzw. ihre Ermittlungsbehörden bieten eine Vielzahl an spannenden Kriminalfällen an, von denen nicht wenige wie eine Räuberpistole klingen. Das liegt auch daran, dass Polizei und FBI mit Gangs und Kartellen teils vermeintlich übermächtige Gegner haben. Kartell und FBI ist hierbei ein gutes Stichwort.

Streamingdienst kündigt „Cowboy Cartel“ an

Das Drogengeschäft in den USA ist extrem lukrativ, hat für die Kartelle neben dem Schmuggel dieser eine zweite große Herausforderung parat: die Drogen werden bar bezahlt und somit häufen sich schnell riesige Bardgeldmengen an. Diese müssen gewaschen werden. Besonders dreist war dabei das Kartell Los Zetas, welches als das brutalste und gefährlichste Kartell gilt. Dieses wusch in den 1990er-Jahren seine Gelder über die American Quarter Horse-Rennindustrie. Entdeckt hatte dies ein FBI-Rookie namens Scott Lawson, der aus Tennessee stammte. Daraus hat Apple TV+ eine vierteilige Dokumentation anfertigen lassen. Der nun verfügbare Trailer macht durchaus Lust darauf.

„Cowboy Cartel — Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Startet Anfang August

Wie bereits erwähnt, verfügt die Dokumentation über vier Teile und zeichnet die Ermittlung von Lawson nach, die von einem Bauchgefühl getrieben wurde. Die Doku wird ab dem 02. August 2024 exklusiv auf Apple TV+ anlaufen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

