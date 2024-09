Home iCloud / Services Apple TV+ gibt vierte Staffel von „Acapulco“ in Auftrag

Apple TV+ hat sich vor allem dank der letzten zwei Jahre ein beeindruckendes Portfolio an Inhalten aufgebaut, neben neuen Inhalten gibt es mittlerweile auch mehr als eine Handvoll an Serien, die Apple um diverse Staffeln erweitert hat. Dazu zählt auch „Acapulco“, die um eine vierte Staffel erweitert wird.

Apple TV+ kündigt vierte Staffel an

„Acapulco“ ist nicht nur ein Song von Jason Derulo, sondern auch ein ehemals sehr beliebter Ferienort in Mexio für den Jetset – quasi das Monaco von Mittelamerika. Die Serie erzählt die humorvolle und herzliche Geschichte eines jungen Mannes, der in den 1980er Jahren seinen Traumjob in einem luxuriösen Resort in Acapulco antritt, dabei aber schnell erkennt, dass der Weg zum Erfolg voller unerwarteter Herausforderungen und Missgeschicke ist. Der Stil der Serie überzeugte Kritiker und Fans gleichermaßen, sodass der Streamingdienst eine vierte Staffel in Auftrag gibt. Dies kündigte Apple TV+ via Pressemitteilung an. Zum genauen Plot der vierten Staffel so wie einem potenziellen Starttermin hüllt sich der Streamingservice in Schweigen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

