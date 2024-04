Home iCloud / Services Apple TV+ gibt grünes Licht für 5. Staffel von „For All Mankind“ und kündigt Spin-Off an

Apple TV+ gibt grünes Licht für 5. Staffel von „For All Mankind“ und kündigt Spin-Off an

Spätestens in diesem Jahr muss sich Apple TV+ auch in Sachen Quantität nicht mehr vor Netflix und Co verstecken. Dabei gibt es bereits schon ein echtes Urgestein auf dem Streamingdienst, die Rede ist von „For All Mankind“ und Fans dürfen sich auf Nachschub freuen.

Fünfte Staffel bestätigt

Apple TV+ hat die fünfte Staffel zu „For All Mankind“ angekündigt. Darüber hinaus werden die Macher von Apple TV+ und „For All Mankind“, Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi, das „For All Mankind“-Universum mit einer brandneuen Spin-off-Serie, „Star City“, erweitern. Beide Serien werden von Sony Pictures Television für Apple TV+ produziert. Details zur fünften Staffel von „For All Mankind“ wollte Apple TV+ noch nicht verraten.

Dafür gibt es ein paar Informationen zu “Star City“. „Star City“, eine robuste Erweiterung des „For All Mankind“-Universums, ist eine treibende, paranoide Thriller-Serie, die uns zurück zum Schlüsselmoment in der Alt-History-Nacherzählung des Wettlaufs ins All führt – als die Sowjetunion als erste Nation einen Mann auf den Mond brachte. Aber dieses Mal wird die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang erforscht. Es wird das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstoffiziere, die unter ihnen im sowjetischen Raumfahrtprogramm verankert waren, und die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen, gezeigt. „Star City“ wird von Wolpert, Nedivi und Moore geschaffen. Nedivi und Wolpert fungieren neben Moore und Maril Davis von Tall Ship Productions als Showrunner und ausführende Produzenten.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!