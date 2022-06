Home iCloud / Services Apple TV+: Erster Trailer für Thriller-Serie „Surface“ veröffentlicht

Apple TV+: Erster Trailer für Thriller-Serie „Surface“ veröffentlicht

Wer auf hochwertige Serien steht, der findet bei Apple TV+ ein neues Zuhause. Denn Ende Juli geht die neue Thriller-Serie „Surface“ an den Start und passend dazu veröffentlicht Apple den ersten offiziellen Trailer.

Offizieller Trailer veröffentlicht

Die Serie Surface wurde erstmals 2020 angeteasert und vor wenigen Wochen offiziell bestätigt, Apfelpage berichtete. Die Thriller-Serie umfasst insgesamt 8 Folgen und spielt in High-End San Francisco. Mbatha-Raw spielt Sophie, eine Frau, die einen extremen Gedächtnisverlust durch eine traumatische Kopfverletzung erlebt, von der angenommen wird, dass sie das Ergebnis eines Selbstmordversuchs ist. Allerdings ist nicht alles so, wie es scheint. Ihr seid neugierig geworden? Dann gibt es nun den ersten Trailer:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann wird die Serie ausgestrahlt?

Die erste Folge der neuen Serie soll am 29. Juli 2022 ausgestrahlt werden. Vermutlich werden zum Start der Staffel zwei Folgen abrufbar sein, die anderen sechs Folgen der ersten Staffel werden dann jeweils wöchentlich ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!