Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neue Thrillerserie „Surface“ an

Apple TV+ kündigt neue Thrillerserie „Surface“ an

Apple TV+ entwickelt sich immer mehr zur Destination für Fans von qualitativ hochwertigen Serien: „Ted Lasso“, „Severance“, „The Morning Show“ sind dabei die herausragenden Beispiele. Nun kündigt der Streamingservice eine neue Thrillerserie an.

Surface

Apple TV+ kündigt die neue Thrillerserie „Surface“ mittels Pressemitteilung an. Die Thriller-Serie mit acht Episoden spielt in High-End San Francisco. Mbatha-Raw spielt Sophie, eine Frau, die einen extremen Gedächtnisverlust durch eine traumatische Kopfverletzung erlebt, von der angenommen wird, dass sie das Ergebnis eines Selbstmordversuchs ist. Allerdings ist nicht alles so, wie es scheint. Als Sophie sich auf die Suche begibt, die Teile ihres Lebens mithilfe ihres Mannes und ihrer Freunde wieder zusammenzusetzen, beginnt sie sich zu fragen, ob die Wahrheit, die ihr gesagt wird, tatsächlich die Wahrheit ist, die sie gelebt hat.

Zu der Besetzung neben Mbatha-Raw gehören Oliver Jackson-Cohen („The Haunting of Hill House“), Stephan James („If Beale Street Could Talk“), Ari Graynor („I’m Dying Up Here“), die Oscar-Nominierte Marianne Jean-Baptiste („Secrets & Lies“), François Arnaud („I Killed My Mother“) und Millie Brady („Pride and Prejudice and Zombies“).

Ausstrahlung ab Ende Juli

Die Serie soll Ende Juli an den Start gehen. Der genaue Ausstrahlungstermin ist auf den 29. Juli 2022 festgelegt worden. Dann sollen insgesamt drei Folgen auf Abruf bereitstehen. Die restlichen fünf Folgen sollen dann in einem wöchentlichen Turnus erscheinen. Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!