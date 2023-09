Home Mac Apple Studio Display bekommt neue Software

Apple Studio Display bekommt neue Software

Bei Apple werden nicht nur in regelmäßigen Abständen iPhones, Macs und iPads mit Updates versorgt. Auch das Studio Display verfügt über eigene Software, die hin und wieder gewartet werden muss. Aus diesem Grund hat Apple gestern ohne großes Aufsehen die Firmware 17 für den externen Monitor veröffentlicht.

Häufig sehen wir Updates für das Display nicht, aber gelegentlich gibt es Neuerungen, die auf den Monitor aufgespielt werden sollen. In diesem Fall dreht sich alles um die Kamera. Damit spielt das Studio Display auch unter macOS Sonoma optimal mit dem verbundenen Mac zusammen.

Zoom, Zentrierung, manueller Bildausschnitt: Studio Display bereit für Sonoma

Mit der Firmware 17 kommen Funktionen auf das Display, welche MacBooks mit integrierter Kamera automatisch seit macOS Sonoma beherrschen. Die 12 Megapixel im Studio Display können nun zoomen und mit Center Stage immer den richtigen Blickwinkel finden.

Um das Update durchzuführen, muss das Studio Display mit einem Mac verbunden werden. Dieser Mac benötigt mindestens macOS Ventura 13.2. In den Systemeinstellungen lässt sich dann im Abschnitt „Display“ die Firmware aktualisieren. Gestern hat Apple bereits das Go für macOS Sonoma gegeben. Wenn ihr wissen wollt, was darunter alles neu ist, findet ihr in unserem Beitrag von gestern alle Informationen.

Läuft Sonoma bei euch rund oder zählt ihr zu den Vorsichtigen, die mit einem Update erstmal abwarten?

