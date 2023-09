Home Mac Jetzt verfügbar: macOS 14 Sonoma ist da!

Jetzt verfügbar: macOS 14 Sonoma ist da!

Apple hat soeben das Go für macOS Sonoma gegeben. Das große Update für den Mac steht ab sofort zum Download bereit. Wer allerdings auf seinen Mac angewiesen ist, sollte erfahrungsgemäß etwas warten. Erst iOS 17 hat uns gezeigt, dass in den ersten Tagen nach dem großen Rollout noch einiges schief gehen kann.

Apple hat am heutigen Abend wie erwartet macOS Sonoma für alle Nutzer vorgestellt. Die neue Version kann damit ab sofort in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen und installiert werden. Das Update wird dabei in Wellen bereitgestellt und ist daher noch nicht für alle Nutzer sichtbar. In dem Fall ist einfach noch ein wenig Geduld angesagt, in einigen Fällen kann es bis zu wenigen Stunden dauern, bis alle Nutzer das Update erhalten haben.

Wichtig vor dem Update

Gar nicht genug können wir betonen, wie wichtig es ist, vor dem Update ein vollständiges Backup des eigenen Systems zu erstellen. Für eine glatte Wiederherstellung eignet sich das Systemwerkzeug Time Machine am besten. Hier findet ihr übrigens eine Liste mit allen kompatiblen Macs:

Mac (ab 2019)

Mac Pro (ab 2019)

iMac Pro (2017)

Mac Studio

MacBook Air (ab 2018)

Mac mini (ab 2018)

MacBook Pro (ab 2018)

macOS Sonoma: Das ist neu

macOS Sonoma ist ein Performance-Update und bringt trotzdem einige Neuerungen mit sich. Die wichtigsten haben wir euch hier nochmal zusammengefasst:

Widgets auf dem Schreibtisch: Die Widgets können nun frei auf dem Schreibtisch platziert werden. Vorher wurden sie in einem Menü am rechten Rand gesammelt.

Moderatoren-Feature für Konferenzen: In Präsentationen kann nun eine Einstellung getroffen werden, bei der das Gesicht trotz präsentierter Folien zu sehen ist.

Safari-Profile: Wie auch am iPhone und dem iPad können in Safari Profile eingestellt werden. Je nach Nutzung für Arbeit, Privates oder bei unterschiedlichen Personen wird dann die Leseliste und der Verlauf entsprechend angepasst. Im Zuge dessen wurde „Privates Surfen“ verbessert und können nun mit einem Code gesperrt werden

PDFs und Notizen unterstützen das Feature „Automatisch ausfüllen“

Die Tastatur bekommt eine verbesserte Autokorrektur

Spielemodus: Unter einem neuen Modus für Spiele verleiht Sonoma Games automatisch die höchste Priorität für CPU und GPU. Zudem wird die Latenz gesenkt.

Sonstiges: Viele Änderungen, die wir in iOS 17 und iPadOS 17 gesehen haben, gibt es auch bei macOS Sonoma. Dazu gehören die Erkennung von Tieren in Fotos, das Teilen von AirTags in „Wo ist?“ und vieles mehr.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!