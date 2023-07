Home iCloud / Services Apple startet Tap to Pay auch in Großbritannien

Apple startet Tap to Pay auch in Großbritannien

Apples Erweiterung für Apple Pay Tap to Pay startet in Großbritannien. Der Dienst ist bereits länger in den USA verfügbar. Mit Tap to Pay können Händler auch ohne Kartenlesegerät Zahlungen annehmen.

Apple bringt seinen Dienst Tap to Pay auch nach Großbritannien, das hat das Unternehmen heute angekündigt. Tap to Pay ist eine Möglichkeit für Händler, Zahlungen anzunehmen, ohne dass sie ein Kartenlesegerät benutzen müssen.

Zur Annahme einer Zahlung wird nur das iPhone benötigt. Das iPhone des Kunden muss an das iPhone des Händlers gehalten werden, wie an ein Kartenlesegerät.

Bereits seit Februar 2022 in den USA aktiv

Tap to Pay wird in Großbritannien zunächst etwa bei Revolut und Tyl by NatWest akzeptiert, grundsätzlich können aber alle Händler, ob Kette oder selbständiger Kaufmann, den Dienst verwenden.

Voraussetzung zur Nutzung von Tap to Pay ist ein iPhone XS oder höher. Tap to Pay wird mit dem Start auf der Insel nun im vierten Markt eingeführt. Der Dienst wurde zuvor bereits in Australien und Taiwan an den Start gebracht. Allein in den USA wird bereits von 700.000 Händlern Tap to Pay akzeptiert.

Ob und wann die Funktion auch in weiteren europäischen Märkten wie Deutschland von Händlern genutzt werden können wird, bleibt einstweilen offen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!