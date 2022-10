Home Apple Apple nach Quartalszahlen: Weihnachtsgeschäfte werden schlechter laufen

Apple konnte gestern Abend neue Rekorde verkünden, doch damit könnte es für die nähere Zukunft zeitweise vorbei sein. Das Unternehmen rechnet für das kommende Quartal mit deutlichen Rückgängen bei Umsatz und Gewinn.

Gestern Abend hat Apple seine Zahlen für Q4 2022 vorgelegt, das dem Zeitraum von Ende Juni bis Ende September 2022 entspricht. Die Zahlen waren erneut rekordverdächtig, hier dazu die Infos.

So werde es aber wohl kaum weitergehen, machten CFO Luca Maestri und auch CEO Tim Cook im Conference Call überraschend deutlich.

Das Weihnachtsquartal wird schwächer ausfallen

Noch immer liefert Apple keine eigentlichen Ausblicke auf das nächste Quartal und spricht von den allgemeinen Unsicherheiten in der Welt. Dennoch gab es eine grobe Orientierung, wie es im traditionell so wichtigen Weihnachtsquartal weitergehen könnte.

Und da sieht es laut Apple eher düster aus: Beim Mac etwa rechne man mit deutlich geringeren Einnahmen, was auf deutlich geringere Absatzzahlen zurückzuführen sei. Im letzten Jahr hatte Apple im Herbst das MacBook Pro 14 und 16 Zoll mit neuem Design und neuem Chip eingeführt und damit die Verkäufe massiv befeuert. Einen solchen Produktstart gab es in diesem Herbst noch nicht.

Zwar kann der noch kommen, würde sich dann aber nicht mehr im Weihnachtsquartal niederschlagen. Auch der Gesamtumsatz werde in Q1 2023 zurückgehen, so Apple. Grund dafür sei die weltweit makroökonomisch schwierige Lage. Neben anhaltenden Produktionseinschränkungen komme es auch vermehrt zu Auswirkungen durch veränderte Konsuminteressen, die wiederum außerhalb der USA durch Währungseffekte befeuert würden. Überhaupt sprachen Maestri und Cook gestern so oft von Währungseffekten, wie noch in keinem Conference Call zuvor.

