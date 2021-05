Home Daybreak Apple Apple Music HiFi im Anflug | aus die graue Maus | iPhone 12-Ständer mit MagSafe – Daybreak Apple

Apple Music HiFi im Anflug | aus die graue Maus | iPhone 12-Ständer mit MagSafe – Daybreak Apple

Guten morgen zusammen! Apple Music HiFi scheint tatsächlich auf eine umgehende Umsetzung zuzusteuern, zuletzt tauchten diesbezüglich weitere Hinweise auf. Außerdem hat Apple eine kleine Änderung in seinem Zubehörsortiment umgesetzt. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple Music wird wohl früher oder später an den Start gehen und wohl eher früher, als später: Nachdem vor kurzem Hinweise in Branchenkreisen und der Beta von iOS 14.6 auf eine HiFi-Version von Apple Music aufgetaucht waren, gab es nun neuerlich Hinweise in einer weiteren Beta, diesmal unter Android. Sie waren noch ein wenig konkreter, was ihr hier nachlesen könnt. Womöglich wird das ganze schon morgen konkret – womöglich. Dazu passt zumindest auch eine mysteriöse Ankündigung in der Musik-App.

Aus die Maus – zumindest in Grau

Zumindest in Spacegrau: Das Magic Keyboard, die Magic Mouse und das graue Lightning-Kabel werden eingestellt. Was der Hintergrund dieses Schrittes ist, ist unklar, aber wer sich noch mit Produkten in dieser Farbe versorgen möchte, sollte sich beeilen.

Twitter fragt nach der Erlaubnis für das App-Tracking

Man hat beim Kurznachrichtendienst Twitter schon vor Wochen erklärt, gar nicht so sehr auf das App-Tracking unter iOS angewiesen zu sein, das bedeutet aber nicht, dass man nicht danach fragen möchte: Das neueste Update für die iOS-App von Twitter kümmert sich zwar eigentlich um die Umsetzung der neuen Spaces, mit denen man Clubhouse einen Teil des Wassers abgraben möchte, aber daneben wird auch eine, wenn auch dezente, Nachfrage nach dem App-Tracking eingebaut. Sie können es eben alle einfach nicht lassen.

Das iPhone 12 bekommt einen magnetischen Ständer auf Kickstarter

Früher wurden auf Apfelpage.de fast wöchentlich News von Kickstarter präsentiert. Wir haben das ein wenig reduziert, weil offen gestanden aller möglicher Unsinn auf Kickstarter nach einer Finanzierung sucht und nur die wenigsten Kampagnen wirklich interessant sind. Ab und zu gibt es dann aber doch etwas, das zu erwähnen sich lohnt: Über eines dieser Projekte haben wir am Wochenende berichtet. Dabei geht es um einen Ständer für ein iPhone 12. Er ist nur für das iPhone 12 gedacht, weil er auf MagSafe basiert, mehr dazu hier.

Damit darf ich euch einen recht entspannten Montag wünschen. Bleibt negativ!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!