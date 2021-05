Home Apple Apple Music HiFi? Musik-App kündigt große Neuerung an

Apple wird wohl tatsächlich demnächst eine Version von Apple Music mit einer gesteigerten Tonqualität an den Start bringen: Seit gestern Abend kurz vor Mitternacht ist eine, wenn auch wenig aussagekräftige, Ankündigung in der Musik-App zu finden. Diese scheint eine bevorstehende Neuerung in Apples Musikdienst anzukündigen.

Apple hat offenbar eine größere Ankündigung in Sachen Apple Music zu machen: In der Musik-App weist man seit kurzem auf etwas hin, das demnächst kommen soll. Die Ankündigung ist prominent im Entdeckten-Tab der Musik-App unter iOS platziert, wo in großen, aber nichtssagenden Worten etwas angekündigt wird, was nicht näher beschrieben wird. „Mach dich bereit für eine komplett neue Dimension von Musik.“

Man kann allerdings begründete Vermutungen anstellen.

Apple bringt wohl HiFi-Version für Apple Music

Bei dieser großen Sache, die hier angekündigt wird, könnte es sich gut um Apple Music HiFi handeln, eine Version des Apple Music-Katalogs in verlustfreiem Audio oder auch in Teilen in 3D-Audio. Entsprechende Vermutungen hatte es zuletzt gehäuft gegeben: So waren etwa aus Branchenkreisen Vermutungen verbreitet worden, wonach ein HiFi-Ableger von Apple Music vorbereitet werde, Apfelpage.de berichtete. Außerdem wurden in den Betas von Apple Music für iOS und für Android entsprechende Hinweise gefunden: Danach könnte ein besonders hochwertig kodierter Songs mit einer Länge von drei Minuten satte 145 MB auf dem iPhone belegen: Da lohnt sich die 512 GB-Variante des iPhones und man sollte extrem gute Ohren haben, die diese Qualität auch zu würdigen wissen. Viel wichtiger ist aber noch, dass womöglich nur einige wenige AirPods oder andere Kopfhörer die neue Qualität überhaupt abspielen können werden.

