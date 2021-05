Home Betriebssystem Apple Music HiFi nur mit AirPods Pro oder höher? Neue Hinweise in Beta

In der aktuellen Beta von iOS 14.6 finden sich erste Hinweise auf die kommende Unterstützung einer HiFi-Version von Apple Music für besonders hohe Tonqualität. Danach wird Apple die Wiedergabe von HiFi-Inhalten möglicherweise an eine bestimmte Hardware knüpfen. Es ist unklar, ob Apple für seinen HiFi-Ableger von Apple Music einen Preisaufschlag verlangen möchte.

Apple Music wird in Zukunft womöglich in einer zusätzlichen HiFi-Version zur Verfügung stehen. Entsprechende Hinweise wurden von Mitarbeitern der Seite MacRumors nun gefunden, sie stecken im Code der ersten Beta von iOS14.6, die Apple vor einigen Wochen an die registrierten Entwickler verteilt hatte.

Danach wird Apple Music wohl den Umgang mit verlustfreien komprimierten Audioinhalten und HiFi-Stereo-Streaming lernen. Eine entsprechende Wiedergabeoption oder etwa verlustfreie Inhalte auf Apple Music gibt es bis jetzt nicht, doch deren Einführung könnte mit Einschränkungen verbunden sein.

Spielt Apple Music HiFi nur mit den passenden AirPods?

Wie sich nämlich weiter andeutet, bereitet Apple offenbar eine Einschränkung der Wiedergabe von Apple Music Hifi vor: Es wird im Code der Beta von iOS 14.6 eine Unterscheidung in kompatible und nicht kompatible Geräte vorgenommen. Als geeignete Geräte könnten etwa die AirPods Pro oder AirPods Max eingestuft werden.

Weiter wird ein dynamischer Wechsel von einer besonders starken Komprimierung der Musik, über die Standard-Streamingeinstellung bis zur HiFi-Wiedergabe angedeutet, die offenbar nach Parametern wie der verfügbaren Bandbreite erfolgt. Dies könnte ebenfalls die Verfügbarkeit von HiFi-Musik einschränken. Es ist ebenfalls noch nicht klar, ob Nutzer für die höhere Tonqualität werden drauf zahlen müssen. In einer früheren Meldung hatten wir über erste Hinweise auf einen HiFi-Musikkatalog von Apple aus Branchenkreisen berichtet. Spotify plant für den weiteren Verlauf des Jahres etwas ähnliches.

