Apple Music Classical: Einige Einschränkungen und Verzögerungen

Apple Music Classical wird Ende März offiziell verfügbar werden. Die neue App ist, anders als zunächst vermutet, dabei allerdings nicht ausnahmslos für alle Nutzer von Apple Music erhältlich. Android-Anwender werden die App erhalten, jedoch erst später.

Apple hat nun nach langer Verzögerung endlich den Start von Apple Music Classical angekündigt. Der neue Dienst wird am 28. März für die meisten Nutzer von Apple Music verfügbar sein, hier lest ihr weitere Details. Einige Anwender werden Apple Music Classical allerdings nicht nutzen können, es sind dies die Abonnenten des vergünstigten Apple Music Voice, das Angebot kostet nur die Hälfte und hier können Nutzer Songs nur per Siri suchen und wiedergeben.

Apple Music Classical kommt für Android, aber später

Es wird eine App von Apple Music Classical für Android geben, diese soll allerdings erst später erscheinen, wie Apple inzwischen erklärt hat.

Wie es am Mac aussieht, ist noch nicht bekannt, denkbar wäre, dass die Oberfläche in die Musik-App integriert wird oder es eine Apple Silicon-Version der iOS-App gibt. Dagegen spricht aber, dass zunächst keine iPadOS-Version geplant ist. Ob die iOS-Version auf dem iPad genutzt werden kann, ist nicht klar.

Apple Music Classical gibt es nur im Streaming

Apple wird den neuen Dienst mit einer ungünstigen Einschränkung starten: Inhalte können vorerst nur gestreamt werden, ein Download zur späteren Offlinewiedergabe ist nicht vorgesehen, wie Apple gegenüber The Verge nun bestätigt hat. Das ist ärgerlich, da sich so die Nutzung auf Reisen erheblich einschränkt. Was Grund für diese Begrenzung sein könnte, ist nicht klar.

