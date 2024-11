Home Gerüchte Apple macht halbe Sachen: iPad Air, iMac und Studio Display sollen 90 Hz bekommen

Seit Urzeiten gibt es Displays mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Mittlerweile haben die meisten Highend-Smartphones sogar 120 Hertz oder gar 144 Hertz. In einem neuen Gerücht heißt es, dass Apple derzeit an einem 90 Hertz-Display für das iPad Air arbeitet. Dieses könnte später auch in den 24-Zoll iMac und das Studio Display kommen. 120 Hertz sind wohl vorerst nicht geplant.

Die Information stammt von einer anonymen Quelle, die sich an den Podcast „Upgrade“ wandte, der von Myke Hurley und Jason Snell moderiert wird. Derzeit sind das iPad Air, der 24-Zoll iMac und das Studio Display nur mit Bildschirmen ausgestattet, die eine Bildwiederholfrequenz von 60Hz unterstützen. Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, könnte die Einführung eines 90Hz-Panels einen signifikanten Schritt nach vorne bedeuten. Ob der Unterschied zum 120Hz-Display nennenswert wäre, sei dahingestellt, denn: Apple versteht es, Inhalte durch aufwendige Animationen flüssiger darzustellen.

90 Hz sollen in M3 iPad Air debütieren

Debütieren könnte Apples erstes 90 Hertz-Display schon im kommenden Jahr. Die Quelle erklärte im Podcast: „Ich habe Neuigkeiten zu Bildschirmverbesserungen der nächsten Generation des M3 iPad Air. Apple arbeitet an einem LCD-Display mit höherer Bildwiederholrate, das auf etwa 90Hz fixiert ist. Sie planen, diese Technologie auch auf andere Modelle wie den 24-Zoll iMac und ein neues Studio Display zu übertragen.“

Bloomberg berichtet, dass das iPad Air mit M3 voraussichtlich Anfang 2025 vorgestellt wird. Für das nächste Studio Display gibt es noch keine konkreten Gerüchte bezüglich eines Veröffentlichungsdatums. Das 24-Zoll iMac-Update frühestens für Ende 2025 erwartet wird. Eben erst hat Apple den iMac mit M4 herausgebracht, wie Apfelpage berichtete.

