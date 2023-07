Home Apfelplausch Apple-KI: Kommt jetzt iGPT? | iPhone 16 mit Supertele | was zahlen Apple-Fanboys für Vision Pro? – Apfelplausch 299 (b)

Apple-KI: Kommt jetzt iGPT? | iPhone 16 mit Supertele | was zahlen Apple-Fanboys für Vision Pro? – Apfelplausch 299 (b)

Wenn plötzlich total fremde Personen im eigenen iMessage-Chat auftauchen, kann einen das schon irritieren – so geschehen bei einem Hörer, der uns sein Erlebnis mit Apples Nachrichtendienst geschildert hat. Kennt ihr das vielleicht auch? – willkommen zur Episode 299 (b) am Freitagabend.

Das ist schon etwas gruselig: Im iMessage-Unterhaltungsverlauf mit der eigenen Frau tauchten plötzlich Nachrichten fremder Personen auf, die zuvor auch noch Teile der eigenen iMessages empfangen haben. Wie schräg ist das denn bitte? Eine Zuschrift eines Hörers, auf die wir zu Beginn eingehen wollen.

Apfelplausch hören

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Hörerpost zu iMessage und Podcast-Werbung

Intro und Hörerpost zu iMessage und Podcast-Werbung 00:04:45: M3 Macs im Oktober

M3 Macs im Oktober 00:19:55: Gerüchte zu iPhone 15 und iPhone 16

Gerüchte zu iPhone 15 und iPhone 16 00:44:00: „Apple GPT“: neue KI aus Cupertino in Planung?

„Apple GPT“: neue KI aus Cupertino in Planung? 01:03:20: Apple Maps wirkt wieder cool

Apple Maps wirkt wieder cool 01:10:40: VisionPro: Unsere große Umfrage zur Kaufbereitschaft

Wann kommt der M3-Mac?

Das dürfte im Oktober so weit sein, aber zuerst werden wohl eher die Einstiegs-Macs bedient, wir sprechen über Apples mutmaßliche Chippläne.

Einige iPhone-Gerüchte

Das iPhone 15 wird wohl mit einem deutlich größeren Akku kommen – kann man sich nicht beklagen. Hierbei soll eine neue Technik aus der Autoindustrie zum Einsatz kommen. Im iPhone 16-Lineup wiederum soll ein Super-Teleobjektiv zum Einsatz kommen. Was es damit auf sich hat und wieso Lukas sich darüber wohl nicht unbedingt freut, dazu mehr in der Sendung. Und das iPhone SE wird vorerst wohl gar nicht kommen, das hat vermutlich mit Apples 5G-Baseband zu tun, das auf sich warten lässt.

Kommt bald ein Apple-ChatGPT?

Nun, wir sind uns sicher, dass es ganz sicher nicht so heißen wird, aber es bewegt sich was bei Apple in Sachen Sprachmodelle, darüber sprechen wir.

Apple Maps wird wieder sexy

Zumindest bei Amerikanern, die Apples vorinstallierte Karten-App immer häufiger dem Platzhirsch Google vorziehen – ihr auch?

Wie viel zahlen Kunden für die Vision Pro?

Laut einer Studie nicht annähernd so viel, wie Apple für seine Brille haben will. Apple-Nutzer und insbesondere Apfelpage.de-Leser zahlen mehr, aber auch hier liegen die Vorstellungen von Apple und den Kunden weit auseinander – unser Thema zum Schluss.

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Freude beim Hören!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!