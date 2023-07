Home iPhone Großer Sprung: iPhone 16 Pro Max soll Super-Teleobjektiv bekommen

Mit dem iPhone 16 Pro soll ein Super-Teleobjektiv in das iPhone einziehen. Dieses wäre eventuell auch für Aufnahmen in der Natur geeignet. Erreicht werden soll diese Änderung durch die Einführung des Periskop-Objektivs.

Apple wird das iPhone 16 Pro angeblich mit einer neuen, extrem leistungsfähigen Kamera ausstatten, die alle bisherigen Spezifikationen in den Schatten stellt, das behauptet ein Leaker in chinesischen sozialen Medien, der in der Vergangenheit schon häufiger mit zutreffenden Prognosen aufgefallen war.

Apple werde danach ein Super-Teleobjektiv in das iPhone 16 Pro Max einbauen. Nach gängigen Definitionen ist darunter eine Kamera zu verstehen, die eine Brennweite von 300 mm aufwärts aufweist. Zum Vergleich: Das iPhone 13 und 14 Pro kommen auf eine Brennweite von 77 mm. Mit einer solchen Kamera lassen sich etwa Wildtieraufnahmen in der Natur machen, sie werden aber auch bei Sportveranstaltungen oder für Porträts genutzt.

Realisierung durch Periskop-Kamera

Apple soll angeblich auch einen größeren Sensor in die Kamera des iPhone 16 Pro einbauen, der eine Größe von 1/1,14 Zoll haben soll, das wäre ein Plus von 12%. Erstmals wird ein Periskop-Objektiv im iPhone 15 Pro Max erwartet und zwar nur dort.

Im kommenden Jahr wird Apple dann dem Vernehmen nach das Periskop auch dem kleineren Pro-Modell spendieren.

Die Konkurrenz ist beim optischen Zoom schon deutlich weiter, sollte Apple allerdings wirklich einen solchen Schritt machen, wäre das iPhone wieder an der Spitze der Smartphone-Fotografie zu finden. Das Periskop im iPhone 15 Pro Max soll aktuellen Prognosen anch zumindest einen fünffachen optischen Zoom erhalten.

