iPhone 15: Längere Akkulaufzeit durch gestapelte Zellen

Im iPhone 15 sollen leistungsfähigere Batterien stecken. Die Zellen sollen im kommenden iPhone gestapelt werden, was eine höhere Energiedichte bewirkt.

Apple soll im kommenden iPhone 15 auf einen neuartigen Batterietyp setzen. Erstmals sollen im iPhone gestapelte Zellen zum Einsatz kommen, behauptet ein Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in einer Aussage, die sich vor allem auf Samsung-Smartphones bezieht. Das Galaxy S24 soll ebenfalls diese Zellen erhalten.

Die gestapelten Zellen bieten mehrere Vorteile gegenüber aufgerollten Batterien. Einerseits können die Zellen dichter gepackt werden, was die Kapazität erhöht. Andererseits wird die Hitze gleichmäßiger über die gesamte Batterie verteilt, was die Alterung verlangsamt und so die Lebensdauer erhöht.

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have "rated" 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

