Home Apple Neben China: Für Apple könnte Indien ein neuer Schlüsselmarkt werden

Neben China: Für Apple könnte Indien ein neuer Schlüsselmarkt werden

Für Apple wird Indien immer wichtiger. Der riesige Markt könnte China in den kommenden Jahrzehnten als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ablösen, entsprechend gewinnt das Land gerade massiv an Bedeutung in den Plänen vieler Unternehmen.

Apple schaut in den letzten Jahren verstärkt nach Indien: Das Land ist für den iPhone-Konzern von überragender Wichtigkeit, ist sich die Großbank Morgan Stanley in einer entsprechenden Notiz sicher. Der indische Markt könnte in den kommenden fünf Jahren 15% zum Umsatzwachstum von Apple beitragen, sowie ein Wachstum von rund 20% der im Land installierten Nutzerbasis erleben.

Das ist eine ambitionierte Prognose: In den letzten fünf Jahren war Indien nur für rund 2% des Umsatzwachstums oder sechs Milliarden Dollar verantwortlich. China, das eine etwa bleichgroße Bevölkerung hat, sorgte für rund 18% des Umsatzzuwachses oder etwa 75 Milliarden Dollar.

Wind könnte sich Drehen

Doch China hat mit multiplen wirtschaftlichen und sozioökonomischen Problemen zu kämpfen, dazu zählen etwa eine ämterwerdende Bevölkerung, daher wird nicht nur bei Morgan Stanley ein möglicher Wechsel auf dem zweiten Platz der Top5 der weltweit größten Volkswirtschaften gesehen.

Apples Kursziel hat die Bank unter diesen Vorzeichen auf 220 Dollar erhöht. Apple hat sein Engagement in Indien in den letzten Jahren massiv ausgeweitet, doch die Bemühungen tragen nur langsam Früchte. Die Eröffnung des ersten Apple Stores in dem riesigen Land verspätete sich um Jahre. Ob in Indien im Jahr 2030 tatsächlich rund 10% der Apple-Nutzer weltweit beheimatet sind, ist aktuell noch weitgehend unabsehbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!