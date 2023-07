Home iCloud / Services Apple vs. Google Maps: Apple macht die Welt hübscher

Apple Maps gewinnt neue Fans: Auch wenn Google Maps bei den meisten US-Nutzern noch das Navi der Wahl ist, beginnen sich mehr und mehr Nutzer auch für Apples Karten-App zu erwärmen. Apple hat seine Navi-App in den letzten Jahren erfolgreich aufgehübscht.

Mit Apple Maps geht es aufwärts. In den letzten Jahren hat Apple seine Kartenanwendung aufgerüstet, mit zusätzlichem und frischen Kartenmaterial sowie 3D-Inhalten versorgt und neue Funktionen eingefügt. Das kommt an bei den Nutzern, auch denen, die Apple eigentlich schon lange an Google verloren hatte, wie das WSJ anhand einiger stichprobenartig geschilderter Fälle beschreibt. So ist Apple Maps zwar auf allen iPhones vorinstalliert, die überwältigende Mehrheit der US-Nutzer griff bislang aber dennoch zur Google-App, langsam bekommt Apple Maps aber wieder mehr Zulauf.

Apple Maps sieht hübscher aus

Jane Natoli etwa, eigentlich eine Power-Userin von Google Maps, nutzt nun häufiger auch Apple Maps, nachdem sie auf dem Minneapolis-St. Paul-Flughafen von Apples Kartendienst treffsicher über die Einrichtungen und Verpflegungsmöglichkeiten am Terminal informiert wurde. Im weiteren bemerkte sie auch die in ihren Augen leichter lesbaren Wegbeschreibungen, insbesondere bei Straßennahmen sei Apple Maps der Google-Konkurrenz voraus.

Während Google mehr Infos über Restaurants und Geschäfte beinhalte, überzeuge Apple mit dem ansprechenderen Design, finden auch andere Nutzer, die mit dem WSJ sprachen.

Apple schaffe es, die Welt hübscher aussehen zu lassen, gab eine andere Nutzerin an. Bis hierhin zu kommen, war für Apple ein hartes Stück Arbeit. Apple Maps startete 2012, allerdings unter schlechten Vorzeichen. Der Dienst war so unzuverlässig, dass Apple selbst zu Google raten musste. Diese Missstände wurden nach und nach abgestellt, der Imageschaden blieb aber lange. Zudem hing Apple auch lange deutlich hinter Google zurück, was die Funktionalität betrifft.

Mit neuen 3D-Inhalten und dem Streetview-ähnlichen Service Umschauen hat Apple aber deutlich Boden gut gemacht, was langsam auch bei den Nutzern ankommt.

Welche ist eure bevorzugte Karten-App?

