Apple-Event: Was kam? | was kam nicht? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Apple-Event ist vorbei, jetzt wissen wir, was gespielt wird. Einiges kam, anderes nicht. Manches war überraschend, anderes nicht, es dürfte auf der Hand liegen, was das Top-Thema unserer Frühausgabe ist.

Gestern fand also Apples erstes Event des Jahres statt. Was wir gesehen haben, entsprach in weiten Teilen dem, was erwartet worden war, doch nicht vollständig. Neben iPhone und iPad gab es noch so manche Überraschung.

Das haben wir erwartet

Das iPhone SE 3, das Apple nur als neues iPhone SE bezeichnet, ist da. Hier gibt es keine Überraschungen, nicht wirklich. Hier findet ihr alle Details.

Das iPad Air 5 ist auch ein Kandidat, der erwartet worden ist. 5G, bessere Kamera, das Tablet ist jetzt definitiv eine Kaufempfehlung für Nutzer von iPads, hier dazu die weiteren Details.

Die dicke Überraschung

Das hat so niemand wirklich erwartet: Der Mac Studio ist vorgestellt worden. Er ist eine Art völlig überzüchteter Mac Mini mit extremer Leistung und vielen Anschlüssen, hier dazu weitere DetailsEr wird flankiert vom Studio Display, das unser Redakteur Valentin eigentlich gern umgehend kaufen möchte – ihr auch? Hier dazu die bekannten Details von Apple.

Die ganz dicke Überraschung

Was niemand in dieser Form erwartet hat, ist eine weitere Verstärkung für die M1-Familie. Die wird nämlich jetzt am oberen Ende vom M1 Ultra eingerahmt, dieser Chip ist das, was wohl das Maximum ist, was sich aus der M1-Architektur heraus quetschen lässt, hier dazu weitere Details.

Was nicht gekommen ist

Das ist ein MacBook – ja: Kein MacBook Pro 13 Zoll ist gekommen und auch kein MacBook Air, auch wenn das niemand wirklich erwartet hat.

Was auch nicht gekommen ist, ist ein neuer Mac Pro – noch nicht, denn wie es auf der Keynote so wenig unbemerkt hieß: Das ist ein Thema für einen anderen Tag.

Damit darf ich euch jetzt auch in den Tag verabschieden, lasst euch nicht vom Krieg ärgern.

