iPhone SE 3: Details, die auf der Keynote zu kurz kamen

Das iPhone SE 3, das Apple als neues iPhone SE bezeichnet, sieht nicht nur so aus, wie das alte iPhone SE, es liefert auch in einigen anderen Aspekten keine grundlegenden Neuerungen. MagSafe ist etwa nicht Bestandteil der Spezifikation. Auch in anderer Hinsicht lagen Leaks falsch.

Wenn man auf die Spezifikationen des iPhone SE 3 schaut, das Apple als das neue iPhone SE bezeichnet, so muss man feststellen, dass es grundsätzlich so ausgestattet ist, wie man das erwartet hat: Hier lest ihr alle wichtigen Details zum neuen iPhone SE.

Allerdings haben sich einige Prognosen nicht erfüllt: So unterstützt das iPhone SE 3 etwa kein MagSafe. Das war im Vorfeld verschiedentlich behauptet worden, Apfelpage.de berichtete.

Die Beständigkeit muss sich noch zeigen

Auch ist das iPhone SE 3 nicht mit dem Ceramic Shield ausgestattet. Apple spricht davon, dass das iPhone SE deutlich widerstandsfähiger sein soll, als der Vorgänger, doch den Ceramic Shield besitzt es nicht – wobei auch der Ceramic Shield im Grunde wenig mehr ist, als eine schicke Marketingformulierung.

Das iPhone SE 3 ist nach IP67 gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Im Wasser bis einem Meter Tiefe soll es eine halbe Stunde überleben können, das solltet ihr allerdings nicht ausprobieren. Das iPhone 13-Lineup bietet einen Schutz nach IP68.

Den Kinomodus der Kamra des iPhone unterstützt das iPhone SE 3 auch nicht, den wird allerdings wohl auch kaum jemand vermissen. Ähnliches gilt für mmWave: Das iPhone SE 3 kommt mit 5G, das aber nur im Sub6GHz-Bereich, das ist schon mehr, als die durchschnittlichen deutschen Tarife ihren Kunden bereitstellen.

Das iPhone SE 3 kann ab morgen vorbestellt werden, die Auslieferung startet dann eine Woche später.

