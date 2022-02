Home Sonstiges Deutsche Telekom führt verbessertes Logo ein

Deutsche Telekom führt verbessertes Logo ein

Auch die Deutsche Telekom wird auf dem Mobile World Congress vertreten sein. Im Zuge dessen überarbeitete das Unternehmen das T-Logo und die globale Markenstrategie.

Nach einer aufwendigeren Neugestaltung im Jahr 2013 steht nun die zweite kleine Veränderung für das Logo der Deutschen Telekom an. Das T wird insgesamt kompakter, dafür wird das Dach, der Stamm und der Fuß des Zeichens gestärkt. Zudem gibt es jetzt nur mehr die „Digit-T-Digit“-Variation des Logos. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sich rechts und links vom T nur ein Quadrat befindet. Die Version mit drei Quadraten neben dem T existiert fortan nicht mehr.

Der Konzern will mit diesen Änderungen eine vereinfachte Anwendung und eine verbesserte Wahrnehmung erreichen.

Magenta soll eine wesentliche Rolle spielen

Ein wichtiger Teil des Logos ist auch die damit verbundene Farbe, das Magenta. Die Bezeichnung der Farbe will die Telekom von nun an zur länderübergreifenden Strukturierung des Produktportfolios nutzen. Mit der neuen Rolle für Magenta und den Anpassungen beim Logo will man damit ein global einheitliches Markenerlebnis schaffen.

Im Rahmen des MWC 2022 in Barcelona von 28. Februar bis zum 3. März möchte man erstmals mit den Markenänderungen auftreten.

