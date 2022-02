Home Hardware AVM FRITZ!Box 5590 Fiber: Erster Ausblick auf das kommende Flaggschiff für Glasfaser verfügbar

Hierzulande setzen sich vorrangig bei Neubauten auch immer häufiger Glasfaser-Anschlüsse durch, was aus zwei Gründen sinnig ist: Einerseits gibt es einfach mehr Speed und es ist zukunftssicher. Dafür braucht es aber auch einen entsprechenden Router und genau hierfür wird es in wenigen Wochen ein neues Top-Modell von AVM geben. Der Berliner Hersteller kündigte heute zum kommenden MWC einen Ausblick auf die FRITZ!Box 5590 Fiber an.

FRITZ!Box 5590 Fiber mit Wi-Fi 6

Das neue Top-Modell hört auf den Namen FRITZ!Box 5590 Fiber und wurde vom Unternehmen mittels Pressemitteilung angeteast. Das neue Glasfaser-Flaggschiff eignet sich dank SFP-Modul für alle gängigen Glasfaseranschlüsse europaweit und verteilt das Tempo von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde drahtlos per Wi-Fi 6 (4 x 4) und über einen 2,5-Gigabit-schnellen LAN-Anschluss im Heimnetz. Selbstverständlich ist das neue Premium-Modell für den Kabelanschluss mit Wi-Fi 6 (4 x4) und 2,5-Gigabit-LAN ausgestattet. Anbei einmal die wichtigsten technischen Produktmerkmale in der Übersicht:

Für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa: mit bis zu 10 GBit/s: für GPON, AON, XGS-PON per SFP-Modul

4×4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (2.400 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Dank Wi-Fi 6 ist die FRITZ!Box 5590 Fiber nicht nur zukunftsfähig, sie reiht sich auch nahtlos in die übrigen Modelle ein. Dazu zählt auch die FRITZ!Box 7590 AX, die für herkömmliche DSL-Anschlüsse bestens geeignet ist.

Preise und Verfügbarkeit

Der MWC startet kommende Woche am 28. Februar in Barcelona und kehrt somit wieder zu seinem gewohnten Termin zurück, 2022 fand der MWC aufgrund der Corona-Pandemie erst im Juni statt. Deshalb wird die FRITZ!Box 5590 Fiber mit einem Marktstart im Frühjahr 2022 angekündigt, konkreter wollte sich AVM nicht äußern. Auch der Preis ist noch unbekannt, er dürfte aber deutlich über der Grenze von 300,00 Euro liegen. Die Neuankündigung wollen wir nutzen, um euch noch auf den reduzierten Preis der 7590 AX aufmerksam zu machen. Die gibt es für gerade 250,00€

