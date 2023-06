Home Sonstiges Apple Aktie erreicht Rekordwert

Apple Aktie erreicht Rekordwert

Die Apple Aktie befindet sich aktuell im absoluten Höhenflug. Die überzeugende Vorstellung der Apple Vision Pro, der wiedererstarkte iPhone-Markt und die Vormachtstellung im Bereich Wearables und Services stellt bei Apple die Weichen auf Rekordhoch. Am gestrigen Mittwoch erreichte der Kurs sein Allzeithoch mit 189,90 US-Dollar.

Die Marktkapitalisierung von Apple kratzt aktuell wieder an der magischen 3-Billionen-Marke, Analysten zufolge könnte im Anschluss schnell die vier Billionen geknackt werden.

Schließt Apple bald über 3 Billionen US-Dollar?

Bereits im Januar 2022 stand Apple kurz davor, die erste Firma der Welt zu sein, die einen Monat mit einer Bewertung über der 3-Billionen-Marke abschließt, doch der Höhenflug war nicht von Dauer. Im schwierigen Börsenjahr 2022 verlor auch Apple mit fast einer Billionen US-Dollar stark an Wert. Mittlerweile, da Halbleiter-Krise, Corona-Lockdowns in China und Probleme in den Lieferketten vorbei sind, geht es Apple gut wie nie. Gestern stand die Firma mit der Kennung AAPL nach Börsenschluss bei 2,977 Billionen US-Dollar.

Mit dem wahrscheinlichen Ende des Lightning-Ports wird Apple dieses Jahr vermutlich erstmalig ein iPhone mit USB-C bringen. Dadurch könnte die Verkaufszahlen des stärksten Produktes weiter steigen, auch der Marktstart der Vision Pro im kommenden Frühjahr dürfte für weiteren Aufwind sorgen. Die margenstarken Produkte könnten bereits im kommenden Jahr dafür sorgen, dass die wertvollste Marke der Welt die 4-Billionen-Marke knackt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!