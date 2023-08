Home Sonstiges Amazon Music unlimited: Ab Mitte September wird es auch für Prime-Kunden teurer

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. August 2023 um 18:17 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Streamingdienste haben insbesondere während der Coronapandemie einen ungeahnten Boom erlebt und eine Vielzahl an neuen Kunden gewinnen können. Dies nutzten nahezu alle Streaminganbieter in den vergangenen 18 Monaten, um die Preise zu erhöhen. Dies gilt auch für Amazon Music unlimited und Prime-Kunden.

Amazon Music unlimited kostet für Prime-Kunden mehr

Im Zuge der eingangs erwähnten Preiserhöhungen zeigte sich Amazon Music unlimited besonders aggressiv und erhöhte den Preis von Februar 2021 bis Februar 2022 gleich zweimal auf aktuell 10,99 Euro. Apfelpage berichtete. Wer es günstiger haben wollte, musste Prime-Mitglied sein. Dieser Preisvorteil wird im September obsolet werden. Zurzeit verschickt der Versandhändler entsprechende E-Mails an seine Kunden und macht auf die Preiserhöhung aufmerksam.

Wie teuer wird es ab Mitte September?

Amazon Music unlimited kostet derzeit noch 8,99 Euro für Kunden von Amazon Prime. Der neue Preis beträgt 9,99 Euro, Kunden ohne Amazon Prime zahlen 10,99 Euro. Gültig ist der neue Preis ab dem 19. September 2023. Amazon begründet dies primär mit gestiegenen Lizenzkosten. Wer eine Aktion in Anspruch genommen hat, bekommt nach Auslaufen dieser den ersten Monat nach Ablauf noch für 8,99 Euro. Erst mit dem zweiten Monat nach Ende der Aktion werden 9,99 Euro in Rechnung gestellt – so der Versandgigant in seiner Mail.

