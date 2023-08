Home Sonstiges Amazon kündigt Hardware-Event für Ende September an

Amazon kündigt Hardware-Event für Ende September an

Die kommenden drei Wochen sind die Ruhe vor dem Sturm, denn dann schlägt der Techtember mit voller Wucht zu: Den Auftakt macht die IFA in Berlin, dann gibt es die Keynote im Apple Park und Ende September lädt Amazon zu seinem Hardware-Event ein.

Hardware-Event für den 28. September angekündigt

Schon seit Jahren stellt Amazon im Herbst neue Hardware vor, das ist dieses Jahr nicht anders. Konkret findet das Event am 28. September statt, welches David Limp, Senior Vice President of Devices & Services of Amazon, auf seinem LinkedIn-Profil ankündigte. Der Post datiert sogar schon von Juli 2023 und ist eine ungewohnt frühe Verkündung.

Was können wir erwarten?

Das Event dürfte dieses Jahr noch etwas gespannter verfolgt werden, als in den vergangenen Jahren. Grundsätzlich nutzte der Versandgigant diese Veranstaltung auch, um regelmäßig komplett neue Hardware vorzustellen. Doch zum Jahreswechel strich Amazon in der Hardware-Abteilung Tausende Stellen, Apfelpage berichtete. Im Zuge dessen gab es auch Gerüchte, wonach explizit die Alexa-Abteilung auf dem Prüfstand steht. Was wir mit Sicherheit erwarten können, sind neue Modelle des Kindles. Auch in der Fire-TV-Sparte dürfte es neue Hardware geben. Last but not least wären da noch die Mobilfunkpläne, die bei Amazon in der Schublade liegen. Erstmals tauchten Gerüchte in diesem Sommer auf, Apfelpage berichtete

