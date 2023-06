Home Gerüchte Amazon plant Einstieg in das Mobilfunkprovidergeschäft

Amazon ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und das trotz der zahlreichen negativen Schlagzeilen. Der Versandhändler hat dafür zwei wesentliche Strategien: einerseits hohe Kundenzufriedenheit und andererseits ein aggressives Vordringen in fremde Märkte. Hier gesellt sich dann Ausdauer dazu. Nun könnte der Versandgigant zum nächsten Paukenschlag ausholen.

Amazon will Mobilfunktarif anbieten

In den USA ist der Wettbewerb für Amazon deutlich härter als hierzulande und dementsprechend arbeitet man daran, seinen Service Amazon Prime aufzuwerten. Laut Bloomberg soll dies mit einem absoluten Paukenschlag geschehen: Man plant die Einführung eines Mobilfunktarifs und befindet sich dafür in Verhandlungen mit AT&T, Verizon und T-Mobile USA.

Preise und Inklusivleistungen noch unklar

Zunächst einmal das Offensichtliche, Amazon hat diese Gerüchte gegenüber Bloomberg deutlich dementiert. Die Gerüchte allerdings halten sich recht hartnäckig und dürften also nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Dazu passt auch die Stellungnahme von Amazon:

Zwar prüfe man ständig, welche zusätzlichen Vorteile man den hauseigenen Prime-Mitgliedern bieten könne, derzeit habe man aber keine Pläne, Amazon Prime um einen Mobilfunkvertrag zu ergänzen.

Richtig überzeugend ist das Dementi nicht, was vielleicht an den stockenden Verhandlungen liegen könnte. Amazon will den Mobilfunktarif an Prime koppeln, was in den USA 139,99 US-Dollar kostet und schwankt zwischen einer kostenfreien Dreingabe oder einer zusätzlichen Gebühr von rund 9,99 US-Dollar. Um mit dem Angebot überhaupt erfolgreich zu sein, recht eine Integration in das eigene Öko-System nicht aus.

Im Fall der Fälle zunächst nur für die USA gedacht

Gesetzt den Fall, dass Amazon solch ein Angebot tatsächlich auf den Markt bringt, schauen europäische Kunden zunächst in die Röhre. Bloomberg zufolge will sich Amazon zunächst ausschließlich auf den heimischen Markt beschränken. Europäische Provider im Allgemeinen und die deutschen Provider im Speziellen sollten die Entwicklung allerdings genauestens im Auge behalten.

